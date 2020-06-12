تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن لعبة Gran Turismo 7 لجهاز الألعاب الجديد #PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني اليوم عن لعبة سباق السيارات Gran Turismo 7 التي تقدم لجهاز الألعاب الجديد PlayStation 5.

ينطلق الجيل القادم من ألعاب سباق السيارات من سلسلة ألعاب Polyphony Digital لجهاز ألعاب PlayStation 5 الجديد من سوني.

Advertisements

لم تكشف سوني عن الكثير من التفاصيل حول لعبة سباق السيارات الجديدة Gran Turismo 7، أيضاً لم تكشف عن تاريخ محدد لإصدار لعبة Gran Turismo 7، إلا أن شركة سوني قدمت عرض حي لسباق السيارات من داخل قمرة القيادة في اللعبة.

يذكر أن لعبة Gran Turismo 7 هي الإصدار الجديد من اللعبة منذ إطلاق Gran Turismo Sport لجهاز PS4 خلال عام 2017.

المصدر

اعلان





