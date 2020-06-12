تكنولوجيا: لعبة Spider-Man: Miles Morales تنطلق لجهاز PS5 هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة سوني رسمياً اليوم في فعاليات حدث PS5 على إطلاق لعبة Spider-Man: Miles Morales لوحدة التحكم الجديدة لاحقاً هذا العام.
انطلق مؤتمر سوني اليوم لإطلاق جهاز PS5 والإعلان عن الألعاب الجديدة التي تقدم لوحدة التحكم في الألعاب، ولعبة Spider-Man: Miles Morales هي واحدة من الألعاب التي تقدم لجهاز الألعاب الجديد.
ولقد قدمت سوني عرض حي للإصدار الخاص بمنصة PS4 من الإصدار الأصلي من لعبة Spider-Man، والذي كشف عن آداء وحدة الألعاب الجديدة PS5 مع ذاكرة SSD التي تدعم تحميل أسرع للألعاب.
أيضاً أشارت سوني إلى أن لعبة Spider-Man: Miles Morales ستنطلق لوحدة التحكم في الألعاب الجديدة PlayStation 5 في موسم العطلات في نهاية عام 2020.
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