هاتف الألعاب Lenovo Legion سيتفوق على نظرائه على مستوى الأداء

فاطمة أيت طالب - دبي - عملت شركة Lenovo على التشويق للهاتف Lenovo Legion الموجه لجمهور اللاعبين منذ عدة أشهر، والآن كشف لنا المسرب الصيني الشهير Digital Chat Station أنه سيتم إصدار هذا الهاتف في شهر يوليو المقبل. وعلاوة على ذلك، فقد ذكر أن Lenovo Legion سيتفوق على الهواتف الأخرى المُزودة بالمعالج Snapdragon 865 من حيث الأداء.

وإلى جانب ذلك، فقد لمح نفس المصدر إلى أن الهاتف Lenovo Legion سيضم كذلك على الأرجح المعالج +Snapdragon 865 بدلاً من المعالج Snapdragon 865. ومع ذلك، فقد لمحت بعض التقارير السابقة إلى أنه لن يتم إطلاق نسخة Plus من المعالج Snapdragon 865 هذا العام، لذلك هناك بعض التناقض في هذا الجانب.

جدير بالذكر أن الحساب الرسمي لشركة Lenovo على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo كان قد نشر إعلانًا تشويقيًا قصيرًا يُسلط الضوء على حقيقة أن الهاتف مصمم في الأساس ليتم إستخدامه بوضعية أفقية. وقد تم التلميح إلى ذلك بالفعل في تسريب سابق كشف لنا أن الهاتف Lenovo Legion سيضم الكاميرا الأمامية في وحدة منبثقة على الجانب، في حين سيضم الكاميرات الرئيسية في الجزء الأوسط من الواجهة الخلفية.

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سيحظى تصميم واجهة المستخدم في الهاتف Lenovo Legion بتحسينات إضافية من أجل وضع الإستخدام الأفقي مع فتح قائمة الإعدادات والقوائم الفرعية الخاصة به على جانبي الشاشة، وبهذه الطريقة يمكنك ” تكبير منطقة الرؤية “.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد أن الهاتف Lenovo Legion سيضم أن إثنين من منافذ USB Type-C، واحد في المكان المعهود والثاني على الجانب بحيث يمكن شحن الجهاز أثناء اللعب. وعلاوة على ذلك، سيضم هذا الهاتف كذلك مكبرات صوتية مزدوجة، وكلاهما سيكونا مخفيين في الجانبين العلوي والسفلي من الهاتف. سيحتوي الهاتف Lenovo Legion كذلك على غرفة كبيرة بحجم 1.4 سم مكعب للحصول على صوت أفضل ونوع من أنابيب تبديد الحرارة.

التسريبات السابقة ذكرت كذلك أن الهاتف Lenovo Legion سيضم أيضًا ذاكرة داخلية من نوع UFS 3.0، والذاكرة العشوائية LPDDR5، وشاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف سيصل كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة LegionOS. وفيما يخص الكاميرات، فقد تردد أن الهاتف سيضم كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل في الخلف، في حين سيضم كاميرا بدقة 20 ميغابكسل في الأمام.