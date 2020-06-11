شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تبدأ إنتاج هواتف أيفون 12 الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد من DigiTimes أن أبل تخطط لإكمال المرحلة الثانية من EVT وهى عملية التحقق من الصحة والاختبار الهندسي) لسلسلة iPhone 12 بحلول نهاية يونيو، وهذا يعنى أن الشركة يمكن أن تبدأ الإنتاج بحلول أوائل يوليو، إذ ستدخل جميع نسخ iPhone 12 مرحلة الإنتاج الشهر المقبل.

وإذا كان التقرير صحيحًا، فهناك فرص أن تقوم أبل بإطلاق سلسلة iPhone 12 الجديدة فى سبتمبر كالمعتاد، من ناحية أخرى، قال المحلل الشهير Ming-Chi Kuo فى وقت سابق إن النماذج الراقية من سلسلة iPhone 12 مع دعم 5G قد تتأخر بسبب تحديات الإنتاج.

ومن المتوقع أن تطلق أبل هذا العام طرازين فى سلسلة iPhone 12 Pro، والتى ستأتى بشاشات مقاس 6.1 بوصة و 6.7 بوصة، ومن ناحية أخرى، سيكون هناك طرازين بحجم شاشة 5.4 بوصة وشاشات 6.1 بوصة.

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ومن المتوقع أن تقوم الشركة بدمج شرائح A14 الجديدة فى سلسلة iPhone 12، ويقال أن أجهزة iPhone التى تحتوى على 5.4 بوصة و 6.1 بوصة ستتضمن 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

كما يقال أن جهاز iPhone بشاشة 6،7 بوصة سيأتى مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى و 512 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، وتشير الشائعات أيضًا إلى أن الشركة ستستبدل هذا العام نسخة التخزين 64 جيجابايت بإصدار تخزين 128 جيجابايت.

ومن المتوقع أيضًا أن تقوم أبل هذه المرة بتحسين Face ID لأنها قد تأتى بزاوية رؤية أوسع. مع توقعات أيضا بتحسين التصوير فى الإضاءة المنخفضة، وكذلك تثبيت الصورة، كما قد تأتى أجهزة iPhones لهذا العام بحجم أصغر للشق.