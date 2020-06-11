تكنولوجيا: تسريبات مصورة حية تؤكد على مواصفات تصميم HTC Desire 20 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة HTC للإعلان عن هاتفها المتوسط Desire 20 Pro خلال شهر يونيو الجاري، واليوم يظهر الهاتف في تسريبات مصورة حية تؤكد على تصميم الهاتف.

نشر Evan Blass اليوم صور حية لهاتف Desire 20 Pro المتوسط، الذي يكشف عنه النقاب رسمياً في 16 من يونيو، وتؤكد أول الصور الحية للهاتف عن إعدادات رباعية في الكاميرة الرئيسية.

كما تكشف الصورة الحية عن مستشعر البصمة الذي يأتي في الجهة الخلفية من هاتف Desire 20 Pro، كما تشير التوقعات إلى أن HTC تدعم هذا الإصدار بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش وجودة عرض FHD بلس.

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أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Desire 20 Pro بثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية، والذي يأتي في الجانب الأيسر من الشاشة.

يذكر أن تسريبات Geekbench قد كشفت عن بعض من مواصفات هاتف Desire 20 Pro الذي يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع رقاقة معالج Snapdragon 660 أو Snapdragon 665، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10.

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