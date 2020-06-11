تكنولوجيا: Oppo تستعد لإطلاق تقنية الشحن السريع SuperVOOC 3.0 بقدرة 80W في 2021

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت على Weibo اليوم على خطط شركة Oppo لإطلاق تقنية الشحن السريع الجديدة SuperVOOC 3.0 بقدرة 80W خلال 2021.
تستمر شركة Oppo في تطوير تقنية الشحن السريع ودفع ترقية جديدة لتقنية الشحن لدعم أجهزة الشركة، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن الشركة تستعد لإطلاق التقنية الجديدة خلال العام المقبل.
كانت شركة Oppo قد قدمت تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 خلال هذا العام بقدرة 65W، والتي جاءت لدعم عدد من هواتف الشركة من بينها Ace2 و Find X2 و X2 Pro.
ولقد جاء هاتف Realme X50 Pro بالتقنية ذاتها لكن بعنوان أخر SuperDart Flash Charge، حيث يمكن لهذه التقنية أن تدعم شحن الهواتف بشكل كامل خلال 30 دقيقة فقط.
وتشير التوقعات إلى أن تقنية الشحن الجديدة SuperVOOC 3.0 بقدرة 80W ستدعم شحن الهواتف الذكية من 0 إلى نسبة 100% خلال 20 دقيقة فقط.
يذكر أن تقنية الشحن اللاسلكي السريع التي تقدم من Oppo بقدرة 30W، تدعم فقط هاتف Oppo Ace 2 في السوق الصيني الآن، كما أن هذه التقنية غير متاحة في الأسواق العالمية الآن.
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