تقرير جديد يقترح موعد جديد للإعلان عن Galaxy Watch 3 و Galaxy Buds Live

فاطمة أيت طالب - دبي - كان يُتوقع أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الساعة الذكية Galaxy Watch 3 جنبًا إلى جنب مع Galaxy Fold 2 و Galaxy Note 20 Series في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل. ومع ذلك، فقد ظهر الآن تقرير جديد يقول أن هذا لن يكون هو الحال.

في الواقع، هذا التقرير الجديد الصادر من موقع SamMobile ذكر أن شركة سامسونج تعتزم الكشف عن الساعة الذكية Galaxy Watch 3 وسماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live التي تمتاز بتصميم مستوحى من حبة الفاصوليا في شهر يوليو المقبل. وعلاوة على ذلك، فقد كشف نفس التقرير أنه سيتم عرض هذين الجهازين للبيع بعد الإعلان الرسمي مباشرة، على الأقل في بعض البلدان مثل كوريا الجنوبية.

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وبالعودة إلى التقارير السابقة، فهي كشفت لنا أن Galaxy Watch 3 ستكون متوفرة في نسختين على مستوى الحجم، واحدة بقطر 41 ملمتر، والأخرى بقطر 45 ملمتر. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك أن كلا النسختين ستدعمان شبكات الجيل الرابع LTE، ولكن من دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

وبناء على المعلومات التي تم الحصول عليها سابقًا، فنسخة 45 ملمتر من الساعة الذكية Galaxy Watch 3 ستأتي كذلك مع نظام تحديد المواقع GPS، وستكون قادرة على مُقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 مترًا علمًا أنها ستستخدم الطبقة الزجاجية الواقية Gorilla Glass DX، وستحمل شهادة المتانة العسكرية MIL_STD-810G.