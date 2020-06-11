تقرير جديد يقترح قدوم تقنية Oppo 80W SuperVOOC 3.0 في العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد دفعت شركة Oppo حدود الشحن السريع في السنوات القليلة الماضية، وهي على وشك إتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام. كشف أحد المسربين على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن الشركة الصينية ستكشف عن تقنية الشحن السريع الجديدة Oppo SuperVOOC 3.0 في العام 2021، وهي التقنية التي ستعمل على شحن الأجهزة بقوة 80W.

حاليًا، تملك شركة Oppo تقنية الشحن السريع Oppo SuperVOOC 2.0 والتي تعمل على شحن الأجهزة بقوة 65W مع العلم بأنه تم إستخدام هذه التكنولوجيا بالفعل في بعض هواتف الشركة مثل Oppo Ace 2 و Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro. وجدير بالذكر أن الهاتف Realme X50 Pro يستخدم نفس التكنولوجيا تحت إسم مختلف هو SuperDart Flash Charge. يمكن لجميع هذه الأجهزة شحن بطارياتها الكبيرة في غضون 30 دقيقة فقط.

في حالة إذا إتضح أن هذه الشائعات صحيحة، فسوف يكون بإمكان شركة Oppo جعل هواتفها الذكية القادمة مستقبلاً قادرة على شحن بطارياتها من 0 إلى 100 في المئة في غضون 20 دقيقة فقط.

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قبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Oppo تملك أيضًا تقنية للشحن اللاسلكي بقوة 30W، لكن هذه التقنية متاحة فقط في الهاتف Oppo Ace 2 الذي يُباع حاليًا في الصين فقط، وهذا ما يعني بأنه لا يمكن إيجادها في أي هواتف رائدة أخرى على الصعيد العالمي.