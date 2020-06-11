شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Warzone season 4.. إطلاق الموسم الرابع من لعبة Call of Duty Warzone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت Infinity Ward عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إطلاق الموسم الرابع من لعبة " Call of Duty Warzone "، وقد تصدرت " Warzone season 4" قائمة تريندات محرك البحث العالمي "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية في بريطانيا.

قالت Infinity Ward عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم :"مرحبًا بك في الموسم الرابع! انقر هنا للتحقق من المقطع الدعائي والحصول على نظرة سريعة على بعض الأوضاع والخرائط والميزات الأخرى الجديدة التي يمكنك توقع رؤيتها هذا الموسم!".

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وفي وقت سابق، حظر لعبة Call of Duty Warzone، حوالى 20 ألف حساب في أبريل الماضي، إضافة إلى عدد الحسابات المحظورة في وقت سابق البالغ 50000 حساب، وهو ما يعني أنه تم تعليق ما مجموعه 70.000 حساب.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن شركة Activision قد فرضت قيودًا على انتشار الهاكرز في سلاسل ألعاب battle royale، بعد أن أصبحت Call of Duty: Warzone هى اللعبة الأكثر انتشارا وشهرة حاليًا في العالم، مع أكثر من 50 مليون لاعب.

ولا تحتاج إلى شراء Modern Warfare لتشغيلها حيث يمكن تشغيلها مجانًا عبر الإنترنت، كما تتميز اللعبة بوضعين: Battle Royale وPlunder، ولعل إحدى الميزات الفريدة لـ Call of Duty: Warzone هي إدخال Gulag في battle royale، والتي تمنحك فرصة ثانية للدخول إلى ساحة المعركة بشرط البقاء على قيد الحياة في السجن.

وفي منشور سابق للمدونة، قال ناشر اللعبة: "نحن نأخذ جميع أشكال الغش على محمل الجد، والحفاظ على مستوى عادل ونزيه للجميع من بين أولوياتنا، لقد تم فرض حظر على الحسابات منذ اليوم الأول من إطلاق Warzone "، ولعل بعض الأساليب التي يستخدمها الناشر ضد الغش هي مراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتحقق من البيانات وتحديد المخالفات المحتملة، بالإضافة إلى تحديد استخدام الغش والاختراقات المحتملة، وتبسيط واجهة المستخدم في اللعبة وتحسين طرق الإبلاغ عن الغش في اللعبة وما إلى ذلك.