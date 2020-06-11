شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح أندرويد 11 الجديد بمزايا مستوحاة من iOS.. اعرف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة جوجل نسخة أندرويد 11 التجريبية أخيراً بعد أن كانت مقررة فى 3 يونيو الجارى، لكنها أجلت فعالية الإعلان عن الإصدار ثم ألغتها لتعلن عنه بهدوء، ويحتوى التحديث على مزايا جديدة أضيفت إلى نظام تشغيل جوجل بما فيها عدد من الخصائص المشابهة لتلك المتوفرة فى نظام iOS الخاصة بهواتف أيفون.

التحكم بالمنزل الذكي

إنها واحدة من أبرز التغييرات الجديدة فى أندرويد 11 وهى متوفرة لدى نظام هواتف أيفون وتتيح لك التحكم بأجهزة المنزل الذكية المربوطة بهاتفك فى أى وقت ومن أى مكان، وذلك من خلال الضغط مطولاً على قائمة زر التشغيل الجديدة من جوجل.

السماح لمرة واحدة

ظهرت هذه الميزة لأول مرة فى iOS 13 الذى صدر العام الماضى، وهى عبارة عن خيار يتيح للمستخدم السماح لأمور مثل الوصول إلى الموقع أو الكاميرا لمرة واحدة، أى أن ذلك الوصول لا يتم إلا عندما توافق عليه فى كل مرة بدلاً من إعطاء موافقات دائمة أو طويلة الأمد.

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سهولة التنقل ما بين الوسائط

تسهل هذه الميزة عليك الانتقال ما بين أجهزة الوسائط مثل سماعات جوجل هوم أو أجهزة البلوتوث عن طريق قائمة الإشعارات فى أندرويد 11، فعندما تضغط على القائمة تظهر لك لائحة بالأجهزة لتختار منها، وهو ما يتوفر فى iOS أيضاً.

واجهة صورة الشاشة

أصبح خيار تصوير الشاشة Screenshot يضم ميزة جديدة تتمثل فى ظهور الصورة الملتقطة فى الزاوية السفلى من الشاشة، حيث يمكنك أن تضغط عليها للانتقال إلى أداة التحرير لتضيف عليها ما تريد وتشاركها؛ وهذه من المزايا التى ظهرت فى نظام iOS11.