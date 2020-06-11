شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 مركبات فضائية لرصد الأرض تنطلق مع أقمار ستارلينك للمدار غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تدور شبكة PlanS's SkySat على ارتفاع 279 ميلًا فوق سطح الأرض، مما يتيح رؤية أي مكان أكبر من 20 بوصة وتصويره بالتفصيل حتى 12 مرة في اليوم.

وستطلق SpaceX الأقمار الصناعية الثلاثة SkySat والستين لستارلينك التالية على Falcon 9 من Cape Canaveral في فلوريدا غدا 12 يونيو.

تمتلك شركة سان فرانسيسكو بالفعل مجموعة أكبر بكثير من الأقمار الصناعية التي تسمى Doves، والتي تصور سطح الأرض بأكمله بدقة أقل مرة واحدة في اليوم، وهي ثاني أكبر كوكبة بعد ستارلينك.

وعلى عكس SpaceX ، التى تركز على توفير الإنترنت للمجتمعات الريفية، تهتم Planet بتصوير الكوكب وتتبع التغيرات الطوبولوجية.

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ستضم شبكة SkySat الجديدة في النهاية 21 قمرًا صناعيًا، ثلاثة منها سترتفع هذا الأسبوع وثلاثة أخرى من المقرر إطلاقها في غضون أشهر.

كما أنه عند اكتمال الشبكة، ستسمح لكوكبنا بمراقبة أي مكان على الأرض حتى 12 مرة في اليوم بدقة عالية جدًا، وذلك بأجسام صغيرة تصل إلى 20 بوصة.

وتوجد شراكة مع جوجل بخصوص ما ستوفره الأقمار الصناعية من صور عالية الدقة لأشياء مثل عمل الخرائط، ويتضمن جزء من الشراكة قدرة الشخص الذي يرصد خريطة قديمة على موقع خرائط جوجل على تشغيل SkySat للذهاب وجمع صورة جديدة، وبعد ذلك يتعرف تلقائيًا على المباني والطرق لتحديث الخريطة.

وتجرى Planet أيضًا تحديث بشبكة Doves الخاصة بها بمركبة فضائية أحدث ذات دقة عالية تعرف باسم SuperDoves، وتقول الشركة إنها تعمل على استغلال أحدث المعالجات وأجهزة الاستشعار وأجهزة الراديو وأي تقنية أخرى تسمح لها بالتقاط الأرض بمزيد من التفصيل.