شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستراليا تستعد لبناء أكبر تلسكوب راديوى فى العالم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الخدمة الصحفية للمركز الدولى لبحوث الفلك الراديوية أن المهندسين فى أستراليا أكملوا إعداد الموقع الذى سيتم فيه بناء أكبر تلسكوب راديوى فى العالم، وقال العالم وخبير علوم الفيزياء والفلك التابع للمركز، ستيفين تينجي: "لقد تجاوزنا آخر حاجز تقنى رئيسى يفصلنا عن بداية بناء الجزء الأسترالى من تلسكوب SKA، أول مرحلة من مشروع بناء هذا التلسكوب ستستمر حوالى 10 سنوات، وستكلف نحو 1.87 مليار يورو".

وأضاف: "من المفترض أن يبدأ التلسكوب رسميا عمله عام 2027، هذا التلسكوب سيتكون من 3000 آلاف صحن لالتقاط الإشارات الراديوية ستدمج جميعا لتشكل هوائيا عملاقا يمتد على مساحة كيلومتر مربع واحد، فكرة هذا التلسكوب ظهرت فى تسعينيات القرن الماضى، وتمت الموافقة على التصميم النهائى له عام 2012".

وأوضح العالم أن الهدف من مشروع هذا التلسكوب هو رؤية النجوم الأولى للكون، والحصول على معلومات للأماكن المحيطة بالثقوب السوداء الكبيرة، ومعرفة طبيعة المادة المظلمة فى الكون، وفهم من أين تتولد التدفقات الراديوية السريعة فى الطبيعة والتى ما تزال غامضة بالنسبة للعلماء.

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وأشار تينجى إلى أن 3 بلدان هى جنوب إفريقيا وأستراليا ونيوزلندا كانت تتنافس سابقا للحصول على حق بناء مثل هذا التلسكوب، وتقرر بعدها تقسيم المشروع إلى قسمين، قسم شيد فى جنوب إفريقيا تحت اسم MeerKAT وانتهى العمل عليه قبل عامين، والقسم الأسترالى SKA-Low تأخر بناؤه عدة مرات لأسباب مختلفة، لكن عملية تطويره شهدت زخما من جديد فى السنتين الماضيتين بعد الانتهاء من بناء MeerKAT الجنوب إفريقى، والذى اشتركت فى مشروعه 7 دول.