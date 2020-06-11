شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه معالجات ARM ولماذا قررت أبل الاعتماد عليها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير حديثة أن شركة أبل تسعى لتطوير معالجات تعتمد على معمارية ARM لحواسيب MacBook وMac المستقبلية وأجهزة أيفون، حيث قيل إن المعالج الأول الذي سيتم استخدامه في بعض حواسيب MacBook سيضم 12 نواة وسيستند على تكنولوجيا التصنيع 5 نانومتر ومن المحتمل أن يصل لأول مرة مع نسخة 12 إنش من MacBook، وهو ما يجعنا نتساءل عما تعنيه معمارية ARM

- بنية ARM

هو نوع من أنواع المعالجات الدقيقة الذي يتعرف على أعداد محدودة من الأوامر (Reduced Instruction Set Computer) ويستخدم هذا المعالج بكثرة في الأجهزة ذات الإمكانيات المحدودة مثل أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الكفي وأجهزة الألعاب المحمولة والآلات الحاسبة بسبب قدرته علي توفير استهلاك الطاقة، كما أن ARM Processor يعمل في حوالي 75% من معالجات الأجهزة المحدودة الإمكانيات

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- فكرة عملها

تعتمد ARM على بنية معمارية خاصة بها يطلق عليها "ريسك"، وهي اختصار لمفهوم "الكمبيوتر القائم على مجموعة محدودة مخفضة من الأوامر والتعليمات"، بينما تعتمد المعالجات المخصصة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية على بنية معمارية أخرى معروفة باسم "إكس 86"، يتم فيها تشغيل المعالج بالمجموعة الكاملة من الأوامر.