تكنولوجيا: تطبيق Adobe Photoshop Camera يتوفر الآن للمستخدمين على منصتي الأندوريد وiOS

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق تطبيق Adobe Photoshop Camera اليوم لمستخدمي الهواتف الذكية على منصتي الأندوريد وiOS، على أن يدعم التطبيق المستخدمين في التصوير وتحرير ومعالجة الصور بشكل سريع.
كانت شركة Adobe قد قدمت تطبيق Photoshop لمستخدمي الهواتف الذكية خلال الفترة الماضية، حيث قدم للمستخدمين دعم في تحرير وإنشاء الجرافيك بآداء إحترافي، واليوم توفر الشركة تطبيق أخر لمستخدمي الهواتف الذكية.
ينطلق تطبيق Adobe Photoshop Camera في متجر جوجل بلاي ومتجر ابل للتطبيقات اليوم ليقدم للمستخدمين أدوات لتحرير الصور بشكل سريع، مع أدوات للتصوير، حيث يرتكز التطبيق على خوارزمية الذكاء الإصطناعي لإدراك الأشياء في الصور، ومن ثم عرض الفلاتر التي تتوافق مع موضوع التصوير بشكل تلقائي.
كما يدعم تطبيق Adobe Photoshop Camera تحرير الصور في الوقت الفعلي للتصوير عبر عدسات الكاميرة، حيث أكد مطوري التطبيق على أن Adobe Photoshop Camera صمم لدعم المستخدمين بتجربة سلسة وسريعة في تحرير الصور.
ويأتي التطبيق بأكثر من 80 مرشح وفلتر للصور في إصدار الأندوريد وiOS، والتي تتضمن Portrait، و Studio Light، وPop Art، والديكورات، من بين فلاتر أخرى، ومن المتوقع أن تدعم الفلاتر التطبيق اليدوي على الصور، حيث يمكن للمستخدم ضبط الظلال والإضاءة إلى جانب التعرض وفقاً للتجربة المفضلة.
أيضاً يأتي تطبيق Adobe Photoshop Camera بمجموعة من المؤثرات مدمجة، مع إختيار يدعم المستخدم في حذف وتغيير الخلفية في الصورة، كما تقدم Adobe التطبيق بشكل مجاني الآن في متجر جوجل بلاي ومتجر تطبيقات ابل.
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