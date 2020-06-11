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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر سوني اليوم لكشف النقاب عن وحدة التحكم في الألعاب PlayStation 5 رسمياً، وقبل الإعلان الرسمي كشفت قوائم أمازون عن سعر PS5.
تستعد شركة سوني لحدث PlayStation 5 الذي تقدم فيه تفاصيل عن الألعاب المقدمة لوحدة التحكم الجديدة، مع تفاصيل السعر وموعد إنطلاق وحدة التحكم إلى الأسواق، ولقد أكدت قوائم أمازون في المملكة المتحدة على أن PlayStation 5 ينطلق بسعر 599.99 جنيه إسترليني، أو سعر 760 دولار.
رغم إزالة موقع أمازون لقوائم سعر وحدة التحكم في الألعاب PlayStation 5 التي نشرت عن طريق الخطأ، إلا أن السعر كشف عنه بالفعل من خلال تسريبات مصورة للصفحة نشرت على شبكة الإنترنت، كما كشف عن السعة التخزينية لوحدة PlayStation 5 التي تصل إلى 2 تيرابايت.
وتشير التسريبات إلى أن هذا السعر مازال السعر المبدئي لوحدة التحكم في الألعاب PlayStation 5، نظراً لرصد نفس السعر للنموذج المميز بسعة تخزين 1 تيرابايت، من جانب أخر أكدت شركة سوني سابقاً على خططها لإطلاق PlayStation 5 بسعة تخزين 825 جيجا بايت، لذا نترقب مزيد من التفاصيل المؤكدة من سوني في الحدث الذي ينطلق رسمياً لاحقاً اليوم.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: سعر وحدة التحكم في الألعاب PlayStation 5 يظهر في قوائم Amazon لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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