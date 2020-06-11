تكنولوجيا: سعر وحدة التحكم في الألعاب PlayStation 5 يظهر في قوائم Amazon

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر سوني اليوم لكشف النقاب عن وحدة التحكم في الألعاب PlayStation 5 رسمياً، وقبل الإعلان الرسمي كشفت قوائم أمازون عن سعر PS5.

تستعد شركة سوني لحدث PlayStation 5 الذي تقدم فيه تفاصيل عن الألعاب المقدمة لوحدة التحكم الجديدة، مع تفاصيل السعر وموعد إنطلاق وحدة التحكم إلى الأسواق، ولقد أكدت قوائم أمازون في المملكة المتحدة على أن PlayStation 5 ينطلق بسعر 599.99 جنيه إسترليني، أو سعر 760 دولار.

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رغم إزالة موقع أمازون لقوائم سعر وحدة التحكم في الألعاب PlayStation 5 التي نشرت عن طريق الخطأ، إلا أن السعر كشف عنه بالفعل من خلال تسريبات مصورة للصفحة نشرت على شبكة الإنترنت، كما كشف عن السعة التخزينية لوحدة PlayStation 5 التي تصل إلى 2 تيرابايت.

وتشير التسريبات إلى أن هذا السعر مازال السعر المبدئي لوحدة التحكم في الألعاب PlayStation 5، نظراً لرصد نفس السعر للنموذج المميز بسعة تخزين 1 تيرابايت، من جانب أخر أكدت شركة سوني سابقاً على خططها لإطلاق PlayStation 5 بسعة تخزين 825 جيجا بايت، لذا نترقب مزيد من التفاصيل المؤكدة من سوني في الحدث الذي ينطلق رسمياً لاحقاً اليوم.

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