الإعلان رسميًا عن Xiaomi Mi Band 5 مع شاشة كبيرة وشاحن مغناطيسي

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد العديد من الإعلانات التشويقية، قامت شركة Xiaomi أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن إسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 5، والتي تأتي بالعديد من الترقيات مقارنة مع الإسوارة الحالية. هذه الإسوارة الذكية الجديدة من شركة Xiaomi تُكلف 26 دولار أمريكي للنسخة التي لا تدعم NFC في الصين، في حين يتوجب عليك دفع 30 دولار أمريكي إذا كنت بحاجة إلى تقنية NFC.

بالإضافة إلى ذلك، هذه الإسوارة الذكية الجديدة من شركة Xiaomi تأتي كذلك مع شاشة AMOLED بحجم 1.1 إنش والتي يمكن تخصيصها بإستخدام مجموعة من واجهات الطرف الثالث. وإلى جانب الشاشة، فهذه الإسوارة الذكية تأتي كذلك مع مجموعة من المستشعرات والتي تشمل مستشعر التسارع، ومستشعر ضربات القلب، ومستشعر الضغط والجيروسكوب، ولكن ليس هناك مستشعر قياس مستويات الأوكسجين في الدم.

من حيث البرمجيات، قامت شركة Xiaomi بتزويد إسوارتها الذكية الجديدة بالعديد من الأوضاع الإحترافية، وبميزة Personal Activity Intelligence التي تمنحك نظرة أكثر قليلاً حول مدى تأثير تمرينك على الرفاهية العامة واللياقة البدنية. وبصرف النظر عن ذلك، فقد قامت شركة Xiaomi كذلك بتصميم Xiaomi Mi Band 5 الجديد لتكون قادرة على مقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 متر.

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تم تحسين نظام مراقبة نبضات القلب بشكل كبير ويمكنها الآن إكتشاف الأخطاء في معدلات ضربات القلب وإعلامك بذلك، تمامًا مثل Apple Watch. وعلاوة على ذلك، فمستشعر PPG الجديد يُعتبر أكثر دقة بنسبة 50 في المئة مقارنة مع الإسوارة السابقة.

عندما يتعلق الأمر بتتبع النوم، يمكن لإسوارة Xiaomi Mi Band 5 الآن إستخراج البيانات المتعلقة بصحة نومك. هناك أيضًا نسخة تدعم تقنية NFC يمكن إستخدامها لإجراء عمليات الدفع. يوجد مساعد صوتي أيضًا، ولكننا لم نكتشف بعد كيف سيعمل ذلك في الصين. ووفقا لشركة Xiaomi، فقد ذكرت أن إسوارة اللياقة البدنية الجديدة قادرة على الصمود لنحو 14 يومًا قبل أن تحتاج لإعادة الشحن.

سيتم عرض Xiaomi Mi Band 5 للبيع إبتداءً من 18 يونيو في الصين مقابل 189 يوان صيني، ومقابل 229 يوان صيني للنسخة التي تدعم تقنية NFC.