سامسونج تكشف النقاب عن الهاتف Galaxy S20 Ultra Limited Edition White

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج اليوم عن نسخة محدودة جديدة من الهاتف Galaxy S20 Ultra تُدعى Galaxy S20 Ultra Limited Edition White.

تم تسعير الهاتف Galaxy S20 Ultra Limited Edition White بنحو 1290 دولار أمريكي، وهو متاح للطلب المسبق في فيتنام في الفترة من 12 يونيو إلى 18 يونيو. الأشخاص الذين سيقومون بطلب هذا الهاتف مسبقًا في هذه الفترة سيحصلون على مكبر الصوت Harman Kardon Aura Studio 3 والذي يُكلف ما يُعادل 300 دولار أمريكي مجانًا.

سيتم عرض الهاتف Galaxy S20 Ultra Limited Edition White للبيع بشكل رسمي إبتداءً من 19 يونيو من خلال متجر CellPhoneS المحلي، والأشخاص الذين سيقومون بشراء الهاتف في الفترة ما بين 19 يونيو و21 يونيو سيكونوا مؤهلين للحصول على خصم إضافي بقيمة 130 دولار أمريكي.

Advertisements

الهاتف Galaxy S20 Ultra Limited Edition White يحمل نفس المواصفات التقنية للهاتف Galaxy S20 Ultra 4G. لم تذكر شركة سامسونج مقدار الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية التي يأتي بها هذا الهاتف، ولكننا نعتقد بأنه يأتي بنفس مقدار الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية في الهاتف Galaxy S20 Ultra 4G، وهو ما يعني بأن الهاتف Galaxy S20 Ultra Limited Edition White سيأتي بدوره مع 12GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية.