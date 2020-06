إشاعة جديدة تقترح ظهور حاسوب iMac جديد مع تصميم مستوحى من iPad Pro في مؤتمر WWDC 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - تم ترقية iMac آخر مرة منذ أكثر من عام، مما يعني أنه حان موعد ترقيته من جديد. في الواقع، سمعنا شائعات تشير إلى أن شركة آبل قد تخطط بالفعل لجلب تصميم جديد إلى iMac هذا العام، والآن يبدو أننا سنرى هذا التصميم في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعًا.

تردد في البداية أن iMac الجديد سيصل في وقت لاحق من هذا العام، ولكن الآن وفقا لتغريدة جديدة من

New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive