إشاعة جديدة تقترح ظهور حاسوب iMac جديد مع تصميم مستوحى من iPad Pro في مؤتمر WWDC 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - تم ترقية iMac آخر مرة منذ أكثر من عام، مما يعني أنه حان موعد ترقيته من جديد. في الواقع، سمعنا شائعات تشير إلى أن شركة آبل قد تخطط بالفعل لجلب تصميم جديد إلى iMac هذا العام، والآن يبدو أننا سنرى هذا التصميم في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعًا.

تردد في البداية أن iMac الجديد سيصل في وقت لاحق من هذا العام، ولكن الآن وفقا لتغريدة جديدة من

New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 9, 2020

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والذي لطالما كان صادقًا في الماضي، فيبدو أن شركة آبل تخطط للكشف عن iMac الجديد في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2020. ووفقًا لـ Sonny Dickson، فقد قال أن هذا التصميم الجديد مستوحى من iPad Pro.

يبدو أن هذا يعني أن iMac الجديد سيأتي مع شاشة بإطار أنحف من الطراز الحالي، وسيصل كذلك مع رقاقة Apple T2، ومعالج رسوميات يستند على معمارية Navi من شركة AMD. ويقول Sonny Dickson أيضًا أن شركة آبل ستقوم في iMac الجديد بالتخلص من خيارات Fusion Drive إلى الأبد، مما يشير إلى أن شركة آبل ستستعمل الذاكرة التخزينية SSD في الحاسوب الجديد.

حافظت شركة آبل على تصميم iMac لفترة طويلة، ونظرًا لكيفية تقليص الشركة ببطء لإطار شاشات أجهزتها مثل نسخة 16 إنش من MacBook Pro، والـ iPad Pro، والـ iPhone، فنحن نفترض أنه لا ينبغي أن يكون ما سمعناه الآن مفاجئًا. وبغنى عن القول، فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن نظرًا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر WWDC 2020 بعد غضون أسبوعين، فنحن نأمل أن نحصل على التفاصيل الرسمية قريبًا.