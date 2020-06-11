شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير لمستخدمى "أندرويد".. تطبيق شائع يجب حذفه على الفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وُضع مستخدمو هواتف وأجهزة "أندرويد" اللوحية فى حالة تأهب قصوى بسبب تطبيق شائع للغاية، والذى يمكن أن يستنزف حساباتهم المصرفية بهدوء، واعتاد مالكو الهواتف الذكية التى تعمل بنظام "أندرويد" على التحذيرات من باحثى الأمن، وعلى الرغم من أفضل الجهود التى تبذلها جوجل، فإن البرامج الضارة وبرامج الفدية والأدوات البرمجية تستمر فى التسلل إلى متجر "بلاي".

ويُعرف تطبيق "أندرويد"، المشهور باسم SnapTube، بأنه طريقة سهلة لتنزيل مقاطع الفيديو من "يوتيوب" و"فيس بوك" - وقد تم تنزيله أكثر من 40 مليون مرة، حسب روسيا اليوم.

وكشف تقرير جديد من UpStreamSystems، أن المستخدمين الذين حمّلوا تطبيق SnapTube على هواتفهم الذكية، قد يجدوا أنفسهم يدفعون ثمنا باهظا، وذلك لأن التطبيق يسجل المستخدمين بهدوء للحصول على خدمات متميزة دون علمهم.

وتُعرف هذه الممارسة باسم "fleeceware"، وهو عندما يسيء المطورون استخدام التطبيقات لبدء فرض رسوم اشتراك على المستخدمين، بعد تجربة لاختبار الخدمة، وتسمح جوجل لمطورى الجهات الخارجية بشحن بطاقة الائتمان أو الخصم المحفوظة فى حساب جوجل، لتمكين بعض الخدمات الأكثر شعبية، مثل "نيتفلكس"، من العمل بسلاسة لدى مستخدمى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التى تعمل بنظام "أندرويد".

وعادة ما يتمكن مستخدمو تطبيق "أندرويد" من إلغاء الفترة التجريبية يدويا، لتجنب فرض رسوم على الاشتراك الكامل.

ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من المستخدمين يقومون ببساطة بإلغاء تثبيت التطبيق، عندما لا يكونون مهتمين - أو عندما يرغبون فى تجنب الانتقال إلى الاشتراك، وقد ينسى البعض أنهم قد اشتركوا حتى فى اشتراك تجريبى داخل التطبيقات، عندما يقوموا بإزالتها من هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية التى تعمل بنظام "أندرويد"، وإذا قمت بتحميل SnapTube لتنزيل مقطع فيديو على "يوتيوب" أو "فيس بوك" بسرعة، ثم حذفت التطبيق ونسيته - فربما قمت بالتسجيل دون قصد فى خدمة متميزة من المطور.

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وتشير التقديرات إلى أن SnapTube كسب بالفعل ما يقدر بنحو 100 مليون دولار من أنشطته الاحتيالية، من المستخدمين غير المشتبه فيهم.

وعند إلقاء الضوء على هذه الممارسة، زعم Mobiuspace - مطور SnapTube وعدد من التطبيقات الناجحة الأخرى - أنه لم يكن على علم بالمشكلة، وأن أى رسوم غير مرغوب فيها للعملاء ترجع إلى تطبيق تابع لجهة خارجية، يتواصل معه SnapTube، وهذا تفسير اختلفت معه جوجل على ما يبدو، حيث أزالت الآن SnapTube من متجر "بلاي".

وبالطبع، فإن إزالة SnapTube من متجر "بلاي"، يعنى أن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الجديدة التى تعمل بنظام "أندرويد"، لن تتمكن من تنزيل التطبيق.

وإذا قمت سابقا بتنزيل SnapTube - ولاحظت بعض الرسوم غير العادية الخارجة من حسابك الحالى - فيجب عليك تشغيل تطبيق متجر "بلاي" على هاتفك والضغط على زر القائمة فى الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، ثم توجه إلى الاشتراكات وابحث عن أى شيء مرتبط بـ SnapTube وحدده. واضغط على إلغاء الاشتراك واتبع التعليمات التى تظهر على الشاشة للتخلص من الرسوم من حسابك.