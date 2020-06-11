شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء بولنديون يطورون جهاز تنفس يتحكمون فيه عن بُعد لعلاج مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صمم فريق من العلماء البولنديين جهاز تنفس يتم التحكم فيه عن بُعد، والذى يأملون أن يسمح للأطباء بمساعدة المرضى المصابين بأمراض خطيرة ولكن من مسافة بعيدة، فى محاولة لجعل العاملين فى المجال الطبى أكثر أمانًا خلال جائحة الفيروس التاجي.

وقال مصممو المشروع لرويترز إنه إذا ثبت أن جهاز التنفس الصناعى التجريبى "RespiSave" يعمل بأمان على البشر، فيمكن للأطباء مراقبة المرضى من خلال تطبيق ومراقبة حالتهم وضبط إعدادات الجهاز من أى مكان فى المستشفى، وسيتم إخطار الأطباء إذا تم فصل جهاز التنفس الصناعى أو تغيرت حالة المريض بشكل كبير.

وأصبح الفشل التنفسى الذى يتطلب الدعم باستخدام جهاز التنفس الصناعى شائع فى المرضى الذين يعانون من COVID-19 الشديد، وقال لوكاش سزارباك، المستشار الطبى فى المشروع، إن ميزة التحكم عن بعد تعنى أن الموظفين الطبيين يمكن أن يكونوا على اتصال أقل تواترا مع هؤلاء المرضى.

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وأضاف أن العاملين فى مجال الرعاية الصحية الذين يقوموا برعاية المرضى المصابين بأمراض خطيرة معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالفيروس التاجى، فى بعض الحالات بسبب نقص معدات الوقاية الشخصية الكافية.

وقال المصممون، إنهم يتوقعون التوسع فى استخدام القياس الطبى عن بُعد، خاصة بعد الأزمة الطبية المرتبطة بالفيروس التاجي.

وقال ليزيك كوالك، مدير المشروع، إن RespiSave سيكون أقل تكلفة بكثير من جهاز التنفس الصناعى التقليدى، على الرغم من أنه لم يحدد سعر الجهاز.

وواجهت العديد من المستشفيات فى جميع أنحاء العالم نقصًا فى أجهزة التنفس مع انتشار تفشى الفيروس التاجى، فى حين أن التكنولوجيا لا تزال قيد الاختبار ، قال Szarpak و Kowalik أنهما يأملان أن تكون متاحة فى بولندا فى غضون الأشهر القليلة المقبلة وفى نهاية المطاف فى سوق عالمى أوسع.