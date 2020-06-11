تكنولوجيا: Acer تطلق جهاز الحاسب المخصص للألعاب Nitro 5 بحجم 17.3 و15.6 إنش ومعدل تحديث 144Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer اليوم عن جهاز الحاسب المخصص للألعاب Nitro 5 للعام 2020، الذي يأتي باثنان من الأحجام 17.3 و15.6 إنش، مع معدل تحديث 144Hz، كما تضم الأجهزة الجيل العاشر من معالجات إنتل.

تأتي أجهزة Nitro 5 الجديدة من Acer والمخصصة للألعاب مع الجيل العاشر من معالجات إنتل في Core i5 / i7، وكرت شاشة يصل إلى NVIDIA GeForce RTX 2060 في أعلى نموذج، كما يأتي النموذج المميز بحجم 17.3 إنش في الشاشة بإطارات نحيفة، أو 15.6 إنش ومعدل تحديث 144Hz، مع إستجابة سريعة عند 3 مللي ثانية.

أيضاً تأتي الأجهزة مع M.2 مزدوجة مع دعم التخزين في PCIe SSD ودعم تقنية RAID 0، مع ذاكرة تصل إلى 32 جيجا بايت، واثنان من نماذج soDIMM لدعم أفضل تجربة ألعاب.

كما تتميز أجهزة Nitro 5 للعام 2020 بتقنية إنتل Wi-Fi 6، مع 2 في 2 من تقنية MU-MIMO، ومنفذ HDMI 2.0، والجيل الثاتي من منفذ USB C 3.2، واثنان من المراوح بعدد 5 من الشفرات، وتقنية Acer CoolBoost، ومنفذ exhaust بتصميم رباعي، كما يدعم نظام التبريد سرعة أكبر للمراوح بنسبة 10% لدعم تبريد وحدة المعالجة وكرت الشاشة.

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أيضاً يمكن للمستخدم مراقبة Nitro 5 من خلال NitroSense حيث يمكن الوصول إلى هذه الميزة عبر نقرة واحدة على NitroSense hotkey، لتظهر معلومات عن حرارة الجهاز، وسرعة المروحة، وتفاصيل أكثر حول الجهاز.

كما يتميز Nitro 5 للعام 2020 بلوحة مفاتيح مقسمة إلى 4 أجزاء بإضاءة RGB، مع مفتاح NitroSense Key مخصص، ومفاتيح الأسهم، ومسافة إنتقال 1.6 مم، أيضاً يقدم الجهاز صوت مكاني ثلاثي الأبعاد عبر مكبرات DTS:X Ultra.

مواصفات جهاز Acer Nitro 5

شاشة IPS بحجم 17.3 و15.6 إنش بدقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 144Hz.

الجيل العاشر من معالجات إنتل Core i5-10300H، أو i7-10750H، مع كروت شاشة من إنفيديا في GeForce RTX 1650 أو 1650Ti، أو 2060.

نظام تشغيل Windows 10.

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في DDR4، ويدعم الترقية حتى 32 جيجا بايت رام في اثنان من نماذج soDIMM.

سعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت في SSD، مع 7200 RPM HDD بحجم 2.5 إنش حتى سعة 1 تيرابايت.

نظام تبريد يضم اثنان من المراوح.

تقنية Wi-Fi 6 AX201 من إنتل 802.11ax، كما يدعم البلوتوث 5.0، و Killer Ethernet E2600.

مدخل HDMI، مع 3 من منافذ USB A، ومنفذ USB C، ومنفذ Mini Display، ومدخل 3.5مم للسماعات، مع صوتيات DTS X:Ultra

بطارية بقدرة 57.5 Wh لعمر شحن 10 ساعات.

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