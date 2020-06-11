فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة Huawei Mate 40 Series في خريف هذا العام. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا للتو على تسريب جديد من الصين يكشف لنا عن تفاصيل إضافية حول هذه التشكيلة. على الرغم من العقوبات الإضافية المفروضة على شركة Huawei من قبل الحكومة الأمريكية، فيجب أن نرى تشكيلة Huawei Mate 40 Series في شهر أكتوبر المقبل مع معالج مصنوع بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر.
ووفقا لهذا التسريب الجديد نفسه، فإن شركة Huawei تتطلع إلى شحن 8 ملايين وحدة من هواتف Huawei Mate 40 Series في الربع الرابع من العام 2020 وحده.
من المبكر للغاية تسريب المواصفات التقنية التي ستأتي بها الهواتف الذكية التي ستكون جزءًا من هذه التشكيلة، ولكننا نتوقع أن تأتي هذه التشكيلة مع معالج رائد جديد من شركة Huawei سيحمل على الأرجح إسم HiSilicon Kirin 1020 أو HiSilicon Kirin 1000.
كانت هذه تفاصيل خبر Huawei تُجدول موعد الإعلان عن تشكيلة Huawei Mate 40، وتتوقع شحن 8 ملايين وحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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