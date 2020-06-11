الإعلان رسميًا عن الحواسيب المحمولة Xiaomi Mi NoteBook 14، وتأتي بأسعار تنافسية

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Xiaomi اليوم النقاب عن أولى حواسيب الألترابوك الخاصة بها في الهند، ويتعلق الأمر هنا بكل من Xiaomi Mi NoteBook 14 و Xiaomi Mi NoteBook 14 Horizon Edition. يأتي كلاهما مع شاشات بحجم 14 إنش، وهيكل مصنوع من المغنيسيوم والألومنيوم، والجيل العاشر من معالجات Intel.

يأتي كلا الحاسوبين مع شاشات LCD بدقة FullHD مضادة للتوهج. حصل الحاسوب Xiaomi Mi NoteBook 14 Horizon Edition على إطار أنحف بسمك 3 ملمتر في الجانبين والأعلى مما يجعل الشاشة تُغطي 91 في المئة من الواجهة. لم يترك الإطار النحيف مساحة لكاميرا الويب، وهذا هو السبب في قيام شركة Xiaomi بتجميع كاميرا Mi Webcam HD مع كلا الحاسوبين.

يأتي Xiaomi Mi NoteBook 14 الأساسي مع إطار أكبر للشاشة ولكنه لا يزال يحتفظ بالتصميم الصغير والذي يزن 1.5 كيلوجرام بينما يزن Xiaomi Mi NoteBook 14 Horizon Edition نحو 1.35 كيلوجرام. يأتي كلا الحاسوبين مع مكبرات مزدوجة للصوت وإمكانية فتح الغطاء بإصبع واحد.

الحاسوب Xiaomi Mi NoteBook 14 يأتي مع الجيل العاشر من المعالج Intel Core i5، ومع معالج الرسوميات Intel UHD 620 و Nvidia GeForce MX250. الحاسوب Xiaomi Mi NoteBook 14 Horizon Edition يأتي من ناحية أخرى مع الجيل العاشر من المعالج Intel Core i7 ومع معالج الرسوميات Nvidia GeForce M350. كلا الحاسوبين يضمان 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB أو 512GB من الذاكرة الداخلية SSD.

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من ناحية أخرى، تحصل مع هذين الحاسوبين مع إثنين من منافذ USB 3.1 ومع منفذ USB 2.0 واحد ومنفذ HDMI واحد ومنفذ USB Type-C واحد. وعلاوة على ذلك، فهناك أيضًا منفذ للسماعات ومنفذ خاص للشحن. وتأتي هذه الحواسيب المحمولة الجديدة وفقا لشركة Xiaomi مع بطاريات بقوة 46Wh تستطيع الصمود لنحو 10 ساعات قبل أن تحتاج لإعادة الشحن، وتأتي كذلك مع شاحن بقوة 65W يمكنها شحن 50 في المئة من البطارية في غضون نصف ساعة فقط.

Xiaomi جلبت معها أيضًا ميزة Mi Blaze Unlock والتي تتيح للمستخدمين فتح حواسيبهم المحمولة من خلال إسوارة Xiaomi Mi Band، فضلا عن ميزة Mi Smart Share لنقل الملفات من هواتف Xiaomi بسرعة.





عمومًا، الحاسوب Xiaomi Mi NoteBook 14 سيُكلف ما يُعادل 553 دولار أمريكي لنسخة 256GB، وما يُعادل 593 دولار أمريكي لنسخة 512GB. النسخة المزودة بمعالج الرسوميات Nvidia GeForce MX 250 ستكلف ما يُعادل 633 دولار أمريكي. أما بخصوص الحاسوب Xiaomi Mi NoteBook 14 Horizon Edition، فهو سيُكلف ما يُعادل 725 دولار أمريكي لنسخة Intel Core i5، وما يُعادل 791 دولار أمريكي لنسخة Intel Core i7.