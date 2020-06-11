عميل لآبل يطلب من المحكمة الحصول على تعويض بقيمة 1 تريليون دولار من شركة آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - بين الحين والآخر، نرى أشخاصًا يرفعون دعاوى قضائية ضد شركة آبل بسبب العديد من الأشياء. ومع ذلك، يبدو أن الدعوى القضائية الأحدث التي تم رفعها ضد شركة آبل في مدينة ميسوري الأمريكية تُعتبر واحدة من أكثر الدعاوى القضائية غرابة التي رأيناها حتى الآن، فهو يسعى للحصول على تعويضات بقيمة 1 تريليون دولار أمريكي من شركة آبل.

ووفقا للطلب، فهو يقول : ” في 29 أكتوبر 2018، ذهب Raevon Parker إلى متجر آبل في Saint Louis Galleria بسبب عطل في جهازه الخلوي. قام الخادم الموجود في متجر آبل بإصلاح الجهاز ولكن إحتفظ به من خلال خداع المدعي مع العلم بأنه كان أول هاتف يحتوي على ميزات جديدة “.

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يبدو أن هذه ليست أيضًا الدعوى القضائية التي يرفعها Raevon Parker ضد شركة آبل. كان السيد Raevon Parker قد رفع دعوى قضائية ضد شركة آبل سابقًا بشأن إصلاح نفس iPhone بسبب مشاكل مثل فقدان إعدادات هاتفه، وإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة به، وكذلك الحاجة إلى إعادة تحميل العناصر التي قام بشرائها من متجر App Store مرة أخرى.

كما إدعى Raevon Parker سابقًا أنه إكتشف ميزة GoupFaceTime وكان يسعى للحصول على تعويض عنها. لسنا متأكدين من الكيفية التي تخطط بها شركة آبل للرد على هذه الدعوى القضائية أو مدى جدية هذه الدعوى القضائية وما إذا كان Raevon Parker يُحاول ببساطة أن تجعل آبل تستجيب لشكواه، ولكن في كلتا الحالتين، فإن تريليون دولار يُعتبر مقداراً ضخمًا جدًا من الأموال، وهي الأموال التي فشلت الشركات الكبرى مثل سامسونج في الحصول عليها من آبل خلال معاركها القانونية منذ سنوات.