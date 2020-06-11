جوجل تُطلق رسميًا النسخة التجريبية العامة الأولى من نظام Android 11

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد تمديد فترة إختبار نسخة المطورين من نظام Android 11 وتأخير النسخة التجريبية العامة Android 11 Beta، بدأت شركة جوجل أخيرًا اليوم مرحلة إختبار النسخة الرئيسية التالية من نظام الأندرويد.

النسخة التجريبية الأولى من نظام Android 11 متاحة الآن للأجهزة التابعة لشركة جوجل، بما في ذلك Google Pixel 2 و Google Pixel 2 XL و Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL و Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL إضافة إلى Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL. يمكن للمستخدمين التوجه إلى رابط المصدر والتسجيل في البرنامج التجريبي Android Beta. بعد التسجيل بإستخدام حساب جوجل مرتبط بالهاتف Google Pixel الخاص بك، ستتمكن من الإنتقال إلى الإعدادات وسحب التحديث.

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إذا كنت تستخدم نسخة المطورين من نظام Android 11، فسوف تتمكن أيضًا من التحديث إلى النسخة التجريبية العامة الجديدة عبر الهواء. وهناك أيضًا ملفات للتحديث يمكنك تحميلها وتثبيت التحديث يدويًا على هاتفك الذكي المتوافق. بخلاف ذلك، يمكنك إستخدام أداة Android Flash من جوجل.

الإصدار التجريبي الجديد من نظام Android 11 Beta يجلب معه العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك واجهة برمجة التطبيقات Bubbles API، لذلك أصبح من الممكن تصغير المزيد من التطبيقات لتحويلها إلى إشعارات عائمة، وهناك صلاحية إضافية تتمثل في منح الصلاحيات للتطبيقات أو منعها في كل مرة تستخدم فيه التطبيق المعني. لا تنسى ميزة Fast Share التي ستتيح لك إرسال الملفات إلى أجهزة الأندرويد الأخرى عبر WiFi، تمامًا مثل كيفية عمل AirDrop.