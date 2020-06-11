حرارة عالية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة.. وتكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

كتب: ضياء السقا

أغلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد في بيان، أن هناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى نشطة على شمال وجنوب الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

القاهرة الكبرى 36 – 21

الوجه البحرى 36 – 21

السواحل الشمالية الغربية 32 – 21

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 32 – 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 – 27

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شمال الصعيد 39 – 26

جنوب الصعيد 43 – 29 درجة مئوية.

وكانت الدكتورة إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد كشفت عن ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية بداية من الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع الجارى، لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها بقيم تتراوح بين 2 لـ 3 درجات.

وأشارت شاكر، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن درجات الحرارة تعاود ارتفاعها الأربعاء وتصل مع نهاية الأسبوع 38 و 39 درجة على القاهرة، موجهة عدة نصائح للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس القطنية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب السوائل ، وتجنب الجلوس في الأماكن سيئة التهوية.

وكشفت وكيل الاستشعار عن بعد، أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط بينما يأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وفي سياق متصل، أضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" على فضائية "DMC"، أن البلاد تتعرض لموجة حارة بدأت الأربعاء، وتستمر حتى السبت المقبل ترتفع عن المعدلات بدرجتين ولكنها من يوم الأحد القادم ستنخفض مجددا لتعود إلى المعدل الطبيعي وتكون 34 درجة على القاهرة.