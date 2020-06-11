تكنولوجيا: شاومي تكشف عن سوارة Mi Band 5 الذكية بسعر يبدأ من 26 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي اليوم عن سوارة Mi Band 5 الذكية التي تنطلق بحجم أكبر في الشاشة، مع تقنية الشحن المغناطيسي وسعر يبدأ من 26 دولار.

تقدم شاومي سوارتها الذكية Mi Band 5 اليوم بنموذجين، حيث يأتي النموذج الرئيسي دون تقنية NFC بسعر 26 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بتقنية NFC بسعر 30 دولار.

كما تتميز سوارة Mi Band 5 الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.1 إنش، مع مجموعة من الوجوه المخصصة للسوارة الذكية والتي تشمل وجوه متحركة أيضاً، كما تضم السوارة المستشعرات ذاتها المميزة للإصدار السابق، من مستشعر لرصد ضربات القلب، ومستشعر تسارع، والجيروسكوب إلا أن السوارة الذكية لا تتضمن مستشعر SpO2.

أيضاً تأتي سوارة Mi Band 5 الذكية بتحسينات في البرمجيات مع دعم تتبع نشاط المستخدم في 11نمط رياضي إحترافي وفقاً لتصريحات شاومي، مع دعم تتبع دقيق وعرض أفضل للمعلومات، أيضاً يمكن لسوارة Mi Band 5 الذكية إدراك 5 أنواع للسباحة بشكل تلقائي، مع دعم مقاومة الماء حتى عمق 50 متر.

Advertisements

كما تتميز السوارة الذكية بتحسينات في تتبع ورصد معدل ضربات القلب، مع إدراك سريع لضربات القلب الغير منتظمة وإشعار المستخدم، حيث تؤكد شاومي على دقة مستشعر PPG الجديد في دعم المستخدم بكفاءة أفضل بنسبة 50%.

أيضاً تدعم السوارة الذكية تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، مع نموذج يدعم تقنية NFC للدفع، وبطارية يمكن أن تستمر بعمر شحن حتى 14 يوم، مع تقنية الشحن المغناطيسي المتصلة في الجزء السفلي من السوارة الذكية، كما تتوفر سوارة Mi Band 5 الذكية للبيع في السوق الصيني بدءاً من 18 من يونيو.

المصدر

اعلان





