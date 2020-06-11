تكنولوجيا: شاومي تعلن رسمياً عن أجهزة Mi NoteBook 14 بالجيل العاشر من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي عن أجهزة Mi NoteBook 14 وMi NoteBook 14 Horizon بالجيل العاشر من معالجات إنتل، مع كروت شاشة من Nvidia، وتصميم من الماغنيسيوم والألمنيوم، ومستوى تسعير جيد.

تقدم شركة شاومي كلاً من جهازي Mi NoteBook 14 وMi NoteBook 14 Horizon بحجم 14 إنش في الشاشة، مع الجيل العاشر من معالجات إنتل، كما يضم كلا الجهازين شاشة LCD بجودة عرض FHD بتصميم مضاد للتوهج، وأبعاد 16:9، كما يأتي جهاز Mi NoteBook 14 Horizon بإطارات بحجم أنحف في جانبي الشاشة 3مم، كما تشغل الشاشة 91% من إطار الجهاز.

أيضاً مع التصميم النحيف لإطارات جهاز Mi NoteBook 14 Horizon لا يضم الجهاز webcam مدمجة، لذا تقدم شاومي مجموعة تضم كاميرة Mi Webcam HD مع جهاز Mi NoteBook 14 Horizon.

من جانب أخر يأتي جهاز Mi NoteBook 14 بإطارات أكثر سماكة لكن مع حجم أصغر لهيكل الجهاز، مع وزن 1.5 كجم، بينما يأتي جهاز Mi NoteBook 14 Horizon بوزن 1.35 كجم، أيضاً يضم كلا الإصدارين مكبرات صوتية firing في الجزء السفلي.

كما تقدم شاومي أجهزة Mi NoteBook 14 بالجيل العاشر من معالجات إنتل مع معالج core i5-10210U، وإختيارين في كرت الشاشة بين UHD 620 من إنتل، أو GeForce MX250 من إنفيديا، كما يتوفر إصدار Mi NoteBook 14 Horizon بمعالج إنتل Core i7-10510U، مع كرت شاشة GeForce MX350 من إنفيديا.

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أيضاً يضم كلا الجهازين ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في DDR4، مع سعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت في SATA SSD، كما يتوفر جهاز Mi NoteBook 14 Horizon بنموذج يضم NVMe.

وتقدم شاومي أجهزة Mi NoteBook 14 باثنان من منافذ USB 3.1، مع منفذ USB 2.0، وHDMI، ومنفذ USB C، كما تضم الأجهزة مدخل للسماعات، أيضاً تأتي البطارية في الأجهزة بقدرة 46Wh لعمر شحن يصل إلى 10 ساعات، مع تقنية شحن بقدرة 65W لدعم شحن نسبة 50% خلال30 دقيقة فقط.

كما تأتي الأجهزة بتقنية التسجيل Mi Blaze التي تتيح للمستخدمين التسجيل لفتح الجهاز عن طريق سوارة Mi Band، كما تدعم الأجهزة خدمة Mi Smart Share التي تتيح مشاركة سريعة للملفات مع هواتف شاومي.

سلسلة Mi NoteBook 14 تنطلق بنظام تشغيل Windows 10 Home، مع شهر مجاني في Office 365، على أن ينطلق النموذج الرئيسي من Mi NoteBook 14 بسعر 553 دولار، بينما يأتي النموذج الرئيسي من Mi NoteBook 14 Horizon بسعر 725 دولار.

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