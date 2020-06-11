شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يحل مشكلة ظهور أرقام هواتف المستخدمين فى نتائج بحث جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أكد الباحث Athul Jayaram، أن نحو 300000 رقم هاتف على الأقل ظهر في جوجل عند البحث عن "site: we.me".

وقال Jayaram إن جوجل فهرست الأرقام لأن واتس آب لم يطلب تجاهلها من قبل أداة web crawler التابعة لمحرك البحث، والمتاحة لمسئولي الويب، حسب تك كرانش.

وقال واتس آب لموقع TechCrunch إنه لن يمنح مكافأة لـJayaram مقابل اكتشافه للخطأ لأن البحث يحتوى فقط على نتائج Google المتاحة للجمهور.

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وقال واتس آب في تقرير: "في حين أننا نقدر تقرير هذا الباحث ونقدر الوقت الذي استغرقه لمشاركته معنا، إلا أنه لم يتأهل للحصول على مكافأة لأنه يحتوي فقط على فهرس محرك بحث لعناوين URL التي اختار مستخدمو واتس آب نشرها للجمهور".

وأضافت الشركة: "يمكن لجميع مستخدمي واتس آب، بما في ذلك الشركات، حظر الرسائل غير المرغوب بها بضغطة زر واحدة".

ليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها واتس آب مشكلات باستخدام خوارزمية جوجل، وفي وقت سابق من هذا العام، تم العثور على حوالي 470.000 رابط دعوة في فهرس جوجل، والتى يمكن سحبها باستخدام مصطلحات بحث بسيطة.

كشفت المشكلة مجموعات دردشة لتبادل مقاطع الفيديو الحية العارية، وصور الاعتداء الجنسي على الأطفال، وكذلك الأشخاص العاملين في الأمم المتحدة، إذ يمكن لأي شخص يجد رابط مجموعة عبر الإنترنت أن ينضم إلى الدردشة، مما يمكنهم من رؤية التبادلات الخاصة أو السرية المحتملة بالإضافة إلى أرقام هواتف الأعضاء وأسماء مستخدمي واتس آب.