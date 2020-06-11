تكنولوجيا: MediaTek تستعد لشحن أكثر من 80 مليون وحدة من رقاقات معالج 5G هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة MediaTek تستعد لشحن أكثر من 80 مليون وحدة من شرائح 5G للشركات المصنعة للهواتف الذكية خلال هذا العام.

بدأت شبكات 5G في الإنتشار في نطاق أوسع في الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة، ومع إرتفاع عدد الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية التي تدعم شبكات 5G، تحرص كلاً من كوالكوم وMediaTek على تطوير وإنتاج رقاقات 5G لدعم الجيل القادم من الهواتف الذكية.

ولقد أكد تقرير جديد على أن شركة MediaTek بشكل خاص تخطط لزيادة شحنات رقاقات 5G هذا العام لمواكبة زيادة الطلب من الشركات المصنعة لهواتف 5G، حيث من المتوقع أن ترتفع شحنات الشركة إلى أكثر من 80 مليون وحدة من رقاقات 5G هذا العام.

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أيضاً من المقرر أن يعزز زيادة شحنات الشركة حصة MediaTek السوقية لترتفع بنسبة 40% هذا العام، حيث تساهم إصدارات الشركة من سلسلة معالجات Dimensity التي تدعم شبكات 5G بالنصيب الأكبر من شحنات الشركة.

وتقدم MediaTek الآن من سلسلة معالجات Dimensity كلاً من سلسلة معالجات Dimensity 1000، و Dimensity 800، إلى جانب Dimensity 820، كما أشارت تقارير سابقة إلى أن كلاً من كوالكوم تتجه مع MediaTek لتطوير رقاقات معالج 5G تأتي بتكلفة منخفضة لإطلاقها للأسواق في الربع الثالث من هذا العام.

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