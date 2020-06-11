سامسونج ستستخدم شاشات OLED الخاصة بها في تشكيلة Galaxy S21 Series بعد كل شيء

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل أكثر من شهر، صدر تقرير يدعي أن شركة سامسونج تُجري محادثات مع شركة BOE بشأن إنتاج شاشات OLED لبعض هواتف الشركة الكورية الجنوبية، بما في ذلك Galaxy S21 Series. ومع ذلك، وفقا لأحدث

South Korean media reported that the BOE Display failed Samsung Electronics’ quality test and the Galaxy S21 may continue to use Samsung Display pic.twitter.com/srgUNGhoOB — Ice universe (@UniverseIce) June 10, 2020

بخصوص هذا الموضوع، فيبدو أن شاشات OLED المصنوعة من قبل شركة BOE لم تنجح في تخطي إختبارات سامسونج الداخلية مما دفعها لتقرر عدم إستخدامها.

يُقال أن شركة سامسونج غير راضية عن الجودة، وبالتالي ستواصل إستخدام شاشات OLED الخاصة بها. في الواقع، كانت شركة BOE تبحث عن طريقة لتُصبح جزءًا من سلسلة التوريد التابعة لشركة آبل ولكنها فشلت أيضًا في الإختبارات الأولية لإنتاج الشاشات الخاصة بتشكيلة iPhone 12 Series. قد يفسر هذا سبب وقوف شركة سامسونج وراء تصنيع 80 في المئة من إجمالي شاشات OLED المخصصة لهواتف iPhone هذا العام.

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وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد إقترحت أن شركة سامسونج تُجري محادثات مع شركة BOE لتزويدها بشاشات OLED التي ستستخدمها في هواتف Galaxy المستقبلية. ويُقال أن الشركة الكورية الجنوبية تبحث عن شاشة OLED مرنة بحجم 6.67 إنش لطراز واحد على الأقل ضمن تشكيلة Galaxy S21 Series القادمة في العام المقبل. ويُقال كذلك بأنه سيتم تزويد الهاتف Galaxy A91 بشاشة OLED من صنع شركة BOE تمتاز بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD، ولكن التقرير الذي صدر اليوم ينفي كل ذلك.

وعلى ما يبدو، فقد أجرت شركة سامسونج المحادثات مع شركة BOE في الأول من أجل خفض التكاليف من خلال تبني شاشات OLED المصنعة من قبل شركة BOE في هواتفها الذكية المتوسطة والإقتصادية والإكتفاء بإستخدام شاشات OLED الخاصة بها في هواتفها الذكية الراقية، وأيضًا توفير الموارد لإستخدامها في شاشات OLED القابلة للطي من الآن فصاعدًا.