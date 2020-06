سامسونج ستستخدم شاشات OLED الخاصة بها في تشكيلة Galaxy S21 Series بعد كل شيء

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل أكثر من شهر، صدر تقرير يدعي أن شركة سامسونج تُجري محادثات مع شركة BOE بشأن إنتاج شاشات OLED لبعض هواتف الشركة الكورية الجنوبية، بما في ذلك Galaxy S21 Series. ومع ذلك، وفقا لأحدث

South Korean media reported that the BOE Display failed Samsung Electronics’ quality test and the Galaxy S21 may continue to use Samsung Display pic.twitter.com/srgUNGhoOB