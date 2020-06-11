إنفوجرافيك يكشف عن الميزات القادمة مع Galaxy Fold 2، ومنافسيه البارزين

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ETNews اليوم بنشر إنفوجرافيك يعرض لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Galaxy Fold 2 القابل للطي القادم من سامسونج، وبعض التغييرات البارزة التي سيأتي بها.

الهاتف Galaxy Fold 2 الجديد سيحصل على شاشة أكبر في الداخل والخارج، فهو سيضم شاشة داخلية بحجم 7.7 إنش بدلاً من 7.3 إنش التي رأيناها في الهاتف Galaxy Fold الحالي. وعلاوة على ذلك، فهو سيضم شاشة خارجية بحجم 6.23 إنش بدلاً من 4.6 إنش. وعلى ما يبدو، الشاشة الداخلية للهاتف Galaxy Fold 2 ستمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ولكنها لن تدعم القلم الإلكتروني S Pen.

ووفقا لوكالة الأنباء ETNews، فيبدو أن شركة سامسونج تخطط لإنتاج 300 آلف وحدة من الهاتف Galaxy Fold 2، وتتوقع بيع 3 ملايين وحدة من هذا الهاتف في السنة، وهو ما يعني أكثر من نصف المبيعات المتوقعة للهواتف الذكية القابلة للطي هذا العام والبالغة 5 ملايين وحدة.

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من ناحية أخرى، كشفت لنا وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن شركة Huawei تعمل بدورها على الهاتف Huawei Mate X2، في حين تعمل شركة موتورولا كذلك على الهاتف Motorola Razr 2020، وشركة Xiaomi كذلك على هاتفها القابل للطي الذي سيتبنى أيضًا التصميم الصدف. شركة TCL ستقوم هي الأخرى على ما يبدو بإطلاق هاتف ذكي قابل للطي يقبل إمكانية الطي نحو الداخل والخارج، في حين ستركز شركة ZTE على الهواتف الذكية القابلة للطي الإقتصادية.

عمومًا، من المرجح أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy Fold 2 جنبًا إلى جنب مع تشكيلة Galaxy S20 Series و Galaxy Z Flip 5G في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ذلك بشكل رسمي من قبل شركة سامسونج حتى الآن.