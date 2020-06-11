تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن الإصدار المحدود من هاتف Galaxy S20 Ultra باللون الأبيض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج اليوم عن الإصدار المحدود من هاتف Galaxy S20 Ultra الذي يأتي باللون الأبيض، والذي ينطلق بسعر 1290 دولار أو 1140 يورو.

كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى خطط سامسونج لإطلاق إختيار باللون الأبيض لهاتف Galaxy S20 Ultra، واليوم ينطلق هذا الإصدار المحدود رسمياً من العملاق الكوري.

ولقد أكدت شركة سامسونج على أن الإصدار المحدود من هاتف Galaxy S20 Ultra باللون الأبيض سيتوفر للحجز المسبق في سوق فيتنام بدءاً من غداً 12 من يونيو وحتى 18 من يونيو، على أن يحصل المستخدمين المسجلين مسبقاً للحصول على الهاتف على عرض مجاني بمكبرات Harman Kardon Aura Studio 3 الصوتية التي تصل قيمتها إلى 300 دولار.

Advertisements

كما يتوفر الإصدار المحدود من هاتف Galaxy S20 Ultra باللون الأبيض للبيع بدءاً من 19 من يونيو عبر متاجر CellPhoneS، على أن يحصل المستخدمين على عرض خصم بقيمة 170 دولارعند الشراء ما بين 19 وحتى 21 من يونيو.

يذكر أن هذا الإصدار من هاتف Galaxy S20 Ultra ينطلق بالمواصفات المميزة للإصدار الرئيسي من رقاقة معالج Exynos 990، وشاشة AMOLED بحجم 6.9 إنش، وجودة عرض QHD بلس، مع معدل تحديث في الشاشة 120Hz.

كما يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، وبطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، أيضاً من المتوقع أن يتوفر بنفس مواصفات الذاكرة العشوائية بسعة 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

المصدر

اعلان





