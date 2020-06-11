«تشريد الملايين وسط وجنوبي البلاد» .. الصين تواجه «غضب الطبيعة» وإعلان حالة الطوارئ

أعلنت وزارة الطوارئ الصينية، أن الفيضانات في جنوبي البلاد أثرت على حوالي 2.63 مليون شخص في 11 منطقة على مستوى المقاطعات.

وقالت الوزارة، إن "الأمطار الغزيرة دفعت السلطات إلى إعادة توطين حوالي 228 ألف شخص، ودمرت أكثر من 1300 منزل، وألحقت خسائر اقتصادية مباشرة قيمتها أكثر من 4 مليارات يوان (حوالي 566 مليون دولار أمريكي).

وتهطل أمطار غزيرة منذ مطلع شهر يونيو الجاري على أجزاء كبيرة من جنوبي الصين، بنسب تتراوح بين 100 إلى 300 مم في بعض المناطق.

Advertisements

وأكدت الوزارة، أن 110 أنهار في 8 مناطق على مستوى المقاطعات شهدت تجاوز مستويات المياه خط الإنذار، جراء العواصف الماطرة.

وفي منطقة قوانغشي تضرر أكثر من مليون شخص من الفيضانات، وأعلن عن مصرع 6 أشخاص، وفقدان سابع، بعد أيام من هطول الأمطار.

من جهتها، أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة هونان وسط البلاد، عن مصرع 7 أشخاص.

ودعت السلطات إلى مزيد من الاستعدادات قبل موجة جديدة من الأمطار الغزيرة والكوارث الطبيعية