شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بـ Google Meet لإلغاء ضوضاء الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ تطبيق Google Meet فى تلقى تحديث ميزة إلغاء ضجيج الذكاء الاصطناعى لمساعدة الحاضرين على تقليل ضوضاء الخلفية بشكل ملحوظ، تم الإعلان عن الميزة فى الأصل فى أبريل مع اثنين من الميزات الأخرى، لكنها بدأت فى الوصول للمستخدمين خلال هذه الأيام.

تعمل شركة Google على هذه الميزة منذ عام ونصف تقريبًا، باستخدام آلاف اجتماعاتها لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعى الخاص بها ، حسب تقارير VentureBeat.

كشف سيرج لاشابيل، مدير إدارة المنتجات فى G Suite، أن ميزة إلغاء الضوضاء يمكن أن تعمل أيضًا على تصفية عوامل تشتيت الخلفية الأخرى مثل نباح الكلاب وبكاء الأطفال والتصفيق.

تستخدم ميزة إلغاء الضوضاء نموذج التعلم الآلى القادر على فهم الفرق بين الضوضاء والكلام، ولتصفية ضوضاء الخلفية، يتم إرسال صوت المستخدمين من الجهاز إلى مركز بيانات Google ، وهو المكان الذى ينتقل إليه من خلال نموذج التعلم الآلي.

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بمجرد اكتمال المعالجة ، يتم إعادة تشفيرها وإرسالها مرة أخرى إلى مكالمة Google Meet، ومن المتوقع أن تصبح الميزة متاحة على نطاق واسع لعملاء G Suite للمؤسسات بحلول نهاية هذا الشهر

جدير بالذكر أعلنت شركة جوجل أواخر إبريل عن جعل خدمة مكالمات الفيديو Google Meet مجانية للجميع، وقالت الشركة الأمريكية فى مدونتها إن هذه الميزة سيتم طرحها خلال الأسابيع المقبلة، فى محاولة لجذب المزيد من المستخدمين إلى خدمتها، تزامنا مع زيادة الاقبال على خدمات مكالمات الفيديو منذ انتشار فيروس كورونا، وخاصة خدمة Zoom التى نالت اهتماما كبيرا.

ووفقا لموقع "تايمز أوف إينديا"، لم يكن Google Meet متاحًا إلا كجزء من خدمة G-Suite للشركات والمؤسسات والمدارس، لكن أكدت الشركة الآن أن Google Meet سيكون متاحًا للجميع مجانًا.