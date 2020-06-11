«حار على القاهرة والوجه البحري» .. حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الخميس استمرار ارتفاع درجات الحرارة حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى وشبورة خفيفة صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل يكون لطيفا على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة. كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة. Advertisements وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودةوعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف. وبالنسبة لدرجات الحرارة الخميس بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجات وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجات وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات.

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