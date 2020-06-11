شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقرر التخلى عن استخدام معالجات إنتل بأجهزة كمبيوتر ماك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن تعلن أبل عن خططها لوقف استخدام معالجات Intel لـأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Mac ، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة Macbook ، في مؤتمر المطورين في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ يمكن أن تكشف الشركة الأمريكية عن استخدام معالجاتها الخاصة في وقت مبكر من هذا الشهر، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الخطط.

ومن المقرر أن تعلن شركة أبل عن هذه الخطوة خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في جميع أنحاء العالم (WWDC)، والذي سيتم بثه عبر الإنترنت من 22 إلى 26 يونيو.

وعادة ما يحضر الآلاف من المهندسين والعملاء WWDC ، لكن الحدث سيصبح افتراضيًا هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، وسيسمح هذا الإعلان لمطوري التطبيقات - الحاضرين الرئيسيين لـ WWDC - بالوقت لتعديل تطبيقاتهم وفقًا لذلك قبل طرح أجهزة Mac الجديدة في عام 2021.

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ستكون هذه الخطوة باستبدال معالجات إنتل هي المرة الأولى في تاريخ الـ 36 عامًا لأجهزة كمبيوتر أبل، منذ إطلاق Macintosh الأصلي الذي عام 1984 الذى ستعتمد فيها أبل على معالجات من تصميمها.

تتضمن الأسباب المحتملة لهذا التحول وهو تباطؤ نمو الإيرادات أو العيوب الأمنية الرئيسية السابقة الموجودة في معالجات Intel .

كما تُظهر اختبارات أبل لأجهزة Mac الجديدة باستخدام الرقاقات المستندة إلى ARM "تحسينات كبيرة" على الإصدارات التي تعمل بالطاقة من Intel في كفاءة الطاقة والرسومات والتطبيقات التي تستخدم AI.

قال مارك جورمان من بلومبرج: "تستعد شركة أل للإعلان عن التحول إلى معالجاتها الرئيسية في أجهزة كمبيوتر Mac ، واستبدال الرقائق من شركة Intel Corp ، في وقت مبكر من هذا الشهر في مؤتمر المطورين السنوي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط".