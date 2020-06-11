شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو شغال من البيت.. إيه الفرق بين Google Sheets ومايكروسوفت إكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بقاء الكثير من المستخدمين فى المنزل، وقيامهم بالعمل عن بعد، كانت هناك حاجة لدى البعض لتنزيل بعض التطبيقات الإضافية التى تلبى حاجة الأعمال التى يقومون بها، وبالنسبة للأشخاص الذين يتعاملون مع جداول البيانات يجدون أنهم أمام خيارين، وهما Google Sheets، وMicrosoft Excel، حيث تتيح كل منهما إنشاء جداول البيانات، وإجراء العمليات الحسابية، وغيرها، وفيما يلى نعرض أبرز الاختلافات بينهما كما يلى:

- تكلفة الخدمة

تأتى خدمة Google Sheets بشكل مجانى للاستخدام الشخصى، أما بالنسبة لأصحاب الانشطة التجارية، فإنهم يحتاجون للاشتراك فى خطط G Suite المختلفة، والتى توفر لك المزيد من الميزات، أما بالنسبة لمايكروسوفت أوفيس 365 الذى يتضمن: Excel، وWord، وPowerPoint، وغيرها فحوالى 69.99 دولار سنويا للاستخدام الشخصي.

- القدرة على نقل البيانات

يمكن للمستخدمين تصدير جداول البيانات من جوجل بتنسيق إكسل، واستيراد ملفات إكسل إلى جداول بيانات جوجل، ولكن لا يمكن للمستخدمين ببساطة نسخ الخلايا، ولصقها من واحدة إلى أخرى.

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- المزامنة

تحفظ جداول بيانات جوجل عمل المستخدم تلقائيا، لذلك لا داعى للقلق بشأن إغلاق النافذة، بينما يقوم برنامج إكسل بإظهار رسالة تحذيرية إذا حاول المستخدم إغلاق البرنامج دون حفظ عمله.

حفظ الملفات

يمكن حفظ جداول بيانات جوجل فى حساب جوجل درايف، مما يتيح للمستخدم الوصول إليه فى أى مكان، ومن أى جهاز، بينما استخدام مايكروسوفت إكسل سيتطلب الأمر مزامنة الملفات على خدمة التخزين السحابى التابعة لمايكروسوفتOneDrive.

التعاون فى تحرير الملفات

إذا كنت ترغب فى التعاون مع أشخاص آخرين داخل جداول البيانات التى ستعمل عليها، فإن جداول بيانات جوجل تعتبر خيارًا مثاليًا فى هذه الحالة، بينما يعتبر مايكروسوفت إكسل برنامجًا فرديًا فى المقام الأول، ولكن يمكن العمل على مستندات إكسل مع زملائك عبر "مايكروسوفت أوفيس أونلاين".