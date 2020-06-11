YouTube Premium و YouTube Music Premium تتوسعان لـ 14 بلد جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل اليوم بإطلاق الخدمتين Youtube Premium و Youtube Music Premium في 14 بلدًا جديدًا، وتشمل هذه البلدان الجديدة كل من ساموا الأمريكية وأروبا وروسيا البيضاء وبرمودا وجزر كايمان ومصر وغيانا الفرنسية وبولينيزيا الفرنسية وغواديلوب وجوام، وجزر مريانا الشمالية وبابوا غينيا الجديدة وبورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية. والآن، أصبحت هذه الخدمات متاحة في 95 دولة على الصعيد العالمي.

تتشارك الخدمتان في الجزء المتعلق بالموسيقى، ولكنهما تختلفان بشكل عام. تبلغ تكلفة YouTube Music Premium نحو 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر وتجلب كتالوج Google Play Music السابق بالكامل وأغاني اليوتيوب المعدلة الحصرية والأغاني المعدلة والعروض المباشرة.

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خدمة YouTube Premium تتضمن Youtube Music Premium ولكنها تضيف تجربة اليوتيوب الكاملة، وميزة تحميل الفيديوهات في الخلفية، والقدرة على تشغيل المحتوى في وضع الأوفلاين، فضلا عن العديد من محتوى اليوتيوب الحصري. وعندما يتعلق الأمر بالتكلفة، فهي تكلف 11.99 دولار أمريكي في الشهر.