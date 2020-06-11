ظهور هاتف LG Velvet جديد مع المعالج SD845، وسيصل أولاً للشرق الأوسط بسعر أرخص

فاطمة أيت طالب - دبي - المعالج Snapdragon 765G داخل الهاتف LG Velvet كان خيارًا مشكوكًا فيه. هذا الهاتف مطروح في السوق بسعر مماثل لأسعار الهواتف الرائدة على الرغم من أنه يضم معالج متوسط الأداء. ومع ذلك، فقد تم اليوم رصد هاتف غريب يحمل الإسم الرمزي LM-G910 علمًا أن الهاتف LG Velvet الحالي يحمل الإسم الرمزي SM-G900.

دعونًا نُطلق على هذا الهاتف إسم LG Velvet 4G، وهو يضم المعالج Snapdrago 845 الذي تم إطلاقه قبل عامين. وبصرف النظر عن المعالج، فيبدو أن بقية المواصفات التقنية ظلت على حالها من دون تغيير، بما في ذلك الذاكرة العشوائية البالغ حجمها 6GB، والذاكرة الداخلية البالغ حجمها 128GB.

وبغض النظر عن المعالج المركزي، فالمعالج Snapdragon 845 يحتوي على معالج رسوميات أسرع بكثير، في حين أن أداء المعالج المركزي يضاهي Snapdragon 765. بالطبع، قد يكون للمعالج القديم تأثيرًا على تحديثات نظام التشغيل في المستقبل.

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هذه النسخة الجديدة من الهاتف LG Velvet ستكون متاحة في الشرق الأوسط ويُقال بأنها ستكون أرخص بنحو 20 في المئة مقارنة مع الهاتف LG Velvet 5G الحالي. عمومًا، من المرجح أن نسمع المزيد من المعلومات حول هذا الهاتف الجديد في قادم الأيام والأسابيع.