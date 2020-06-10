شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المعاملات المالية الرقمية الأبرز.. 10 تقنيات شهدت ازدهارًا بسبب كوفيد-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعبت التقنيات دورًا حاسمًا فى الحفاظ على حياة المجتمعات خلال الإغلاق العام والحجر الصحى الذى صاحب تفشى جائحة كوفيد-19، وقد يستمر تأثير هذه التقنيات حتى بعد انحسار الجائحة، إليك أبرز 10 تقنيات أدت هذا الدور، وكيف أثرت على التجارة والعمل وإنتاج البضائع والتعلم والحصول على الخدمات الصحية والترفيه.

التسوق عبر الإنترنت

شهد العالم جائحة سارس فى نهاية العام 2002 فى الصين، وتزامن ذلك مع انتعاش منصات التسوق الإلكتروني، وعندما تفشت جائحة كوفيد-19 تحول التسوق عبر الإنترنت من خيار إلى إجبار، ويحتاج هذا الأسلوب من التسوق إلى دعم أوسع من النظم اللوجستية.

وبدأت شركات ومطاعم عديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية فى تنفيذ خدمات توصيل الطلبات دون تلامس من خلال وضع البضائع فى موقع معين دون تسليمها يدًا بيد، وبدأت شركات صينية فى استخدام الروبوتات فى توصيل الطلبات، لكن استخدام هذه الروبوتات يحتاج إلى إقرار بروتوكولات واضحة تضمن تعقيم البضائع.

المعاملات المالية الرقمية

قد تنقل العملات النقدية فيروس كوفيد-19، ولهذا نفذت البنوك المركزية فى الصين والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية إجراءات عديدة لضمان تعقيم العملات النقدية قبل تداولها وأصبحت وسائل الدفع الرقمية، من خلال البطاقات أو المحافظ الإلكترونية، وسائل الدفع المثلى لتجنب تفشى كوفيد-19.

لكن البنك الدولى ذكر أن 1.7 مليار شخص فى جميع أنحاء العالم ليس لديهم حسابات بنكية، ما يجعل المعاملات الرقمية أمرًا صعبًا بالنسبة لهم. بالإضافة إلى أن هذه المعاملات تحتاج إلى اتصال جيد بشبكة الإنترنت بالإضافة إلى بعض الأجهزة اللازمة لتحويل العملات النقدية إلى صورةٍ رقمية.

العمل من المنزل

طلبت شركات عديدة من موظفيها العمل من المنزل، ودعمت التقنيات الحديثة، مثل الشبكات الخاصة الافتراضية والمكالمات الصوتية عبر الإنترنت والسحابة الافتراضية وتقنيات التعرف على الوجوه، هذا الاتجاه، وساعد ذلك فى الحد من تفشى الفيروس بالإضافة إلى توفير الوقت.

لكن العمل من المنزل يفرض بعض التحديات للموظفين وأصحاب العمل، منها أمن المعلومات والخصوصية، وتجلى ذلك فى المشكلات التى تعرض لها تطبيق زوم.

ويرتبط العمل من المنزل بمشكلاتٍ أخرى خاصة بقانون العمل، مثل بيئة العمل الآمنة والضرائب على الدخل، وهذا يتطلب تطوير قوانين العمل كى تشمل العمل من المنزل، ولا يمكن تنفيذ جميع الوظائف من المنزل، ما يؤدى إلى نوع من تفاوت الفرص بين الموظفين، فمثلًا يتمتع حملة المؤهلات العليا بفرص للعمل من المنزل أعلى بخمسة أضعاف بالمقارنة مع حملة الثانوية العامة والمؤهلات المتوسطة، ولا يتمتع بعض العاملين، مثل الأطقم الطبية، بأى فرصة للعمل من المنزل، ويجب أخذ كل هذا فى الحسبان عند رسم النظم الجديدة للعمل عن بعد.

التعليم عن بعد

أعلنت 191 دولة عن إغلاق المدارس والجامعات منذ منتصف أبريل/نيسان الماضى، وأثر هذا القرار على نحو 1.57 مليار طالب، وبعد ذلك، بدأت مؤسسات تعليمية عديدة فى تقديم دورات تعليمية على شبكة الإنترنت لضمان عدم تأثر التعليم بإجراءات الحجر الصحي.

وتشبه التقنيات المستخدمة فى التعليم عن بعد التقنيات المستخدمة فى العمل من المنزل، بالإضافة إلى تقنيات أخرى مثل الواقع الافتراضى والواقع المعزز والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعى والروبوتات.

لكن بعض المخاوف تحيط بالتعليم عن بعد، مثل زيادة الفجوة بين الطلاب من ناحية الجاهزية الرقمية ومستوى الدخل. بالإضافة إلى أنه قد يسبب ضغطًا اقتصاديًا على الأمهات اللاتى يضطررن للبقاء فى المنزل للعناية بأطفالهن ما يقلل إنتاجيتهن فى العمل.

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العناية الصحية عن بعد

تمثل الرعاية الصحية عن بعد وسيلةً فعالة للحد من تفشى كوفيد-19، فمثلًا تساعد أجهزة إنترنت الأشياء القابلة للارتداء فى تتبع العلامات الحيوية للمريض، وتساعد روبوتات الدردشة فى تشخيص الإصابة بصورةٍ مبدئية استنادًا إلى أعراض المريض.

ويجب ضمان تغطية التأمين للرعاية الصحية عن بعد، خاصةً فى الدول التى تعانى من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. وتحتاج الرعاية الصحية عن بعد إلى تقنيات متطورة، مثل الاتصال الجيد بشبكة الإنترنت.

الترفيه عبر الإنترنت

أدت إجراءات الحجر الصحى إلى التباعد الاجتماعى، ما دفع البشر لاستخدام شبكة الإنترنت فى الترفيه. إذ لاقى بث الحفلات عبر الإنترنت رواجًا كبيرًا، وبدأت شركات الإنتاج السينمائى الصينية فى عرض أفلامها على شبكة الإنترنت. وقدمت المتاحف جولات افتراضية، وزاد الإقبال على منصات ألعاب الفيديو عبر شبكة الإنترنت.

سلاسل الإمداد

أصاب جائحة كوفيد-19 سلاسل الإمداد العالمية بخللٍ كبير، إذ أغلقت بعض المصانع بسبب إجراءات التباعد الاجتماعى والحجر الصحي. وعلى الرغم من تزايد الطلب على الأغذية وأدوات الوقاية الشخصية، وضعت بعض الدول قيودًا متنوعة على الصادرات، وأدى افتقار سلاسل الإمداد الحالية إلى المرونة والتنوع إلى تضررها بشدة بسبب الجائحة.

وسيؤدى استغلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والبلوكتشين، إلى تطوير سلاسل إمداد أكثر مرونة وملائمة للمستقبل.

الطباعة ثلاثية الأبعاد

ساعدت الطباعة ثلاثية الأبعاد فى تقليل الصدمات التى تلقتها سلاسل الإمداد، وحلت مشكلة القيود التى فرضت على تصدير أدوات الوقاية الشخصية، وعززت الطباعة ثلاثية الأبعاد مرونة العملية الإنتاجية لأن الطابعة الواحدة تنتج منتجات عديدة ذات تصميمات ومكونات مختلفة.

لكن الإنتاج على نطاقٍ واسع باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد ما زال يواجه بعض العقبات، مثل المشكلات المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى القوانين التى تنظم إنتاج بعض المنتجات مثل الكمامات الطبية والتى قد تؤدى إلى إهدار وقتٍ طويل حتى اعتماد المنتجات.

الروبوتات والطائرات دون طيار

أدرك العالم خلال جائحة كوفيد-19 اعتماده المفرط على البشر، خاصةً فى الأعمال التى تتطلب جهدًا كبيرًا مثل متاجر التجزئة وتصنيع المواد الغذائية والخدمات اللوجستية، وساعد هذا الجائحة فى زيادة الاعتماد على الروبوتات فى التعقيم وإيصال الطعام للمصابين داخل الحجر الصحي. واستخدمت الطائرات دون طيار أيضًا فى إيصال السلع المباعة، وعلى الرغم من أن تقارير كثيرة تشير إلى استخدام الروبوتات بدلًا من البشر فى وظائفٍ عديدة فى المستقبل، لكن ذلك سيتزامن مع ظهور وظائف جديدة.

شبكات الجيل الخامس وتقنيات الاتصالات

تحتاج جميع التقنيات التى ذكرناها سابقًا على اتصال مستقر وسريع بشبكة الإنترنت، وعلى الرغم من أن شبكات الجيل الخامس أثبتت فعاليتها فى مراقبة الحالة الصحية وتقديم الاستشارات الصحية عن بعد، لكن نشرها فى دول متعددة تأخر كثيرًا.