شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطرح Business Inbox لتطبيق ماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة فيس بوك اليوم ميزة "صندوق بريد الأعمال" Business Inbox لتطبيق ماسنجر، وذلك لمساعدة الأنشطة التجارية على الاستجابة لرسائل العملاء والتبديل بسهولة بين حساباتهم الشخصية وحسابات الأعمال في تطبيق ماسنجر.

وبحسب مدونة ماسنجر الرسمية، فقال فيس بوك:"وفقًا لأبحاثنا، يستخدم أكثر من 90٪ من مسؤولي الأعمال على ماسنجر بالفعل للدردشة مع الأصدقاء والعائلة، ونسمع من العديد منهم أنهم لا يريدون تنزيل تطبيقات متعددة وإدارتها.

واستكملت الشركة:"نحن نعلم أيضًا أن الشركات الصغيرة تحتاج إلى أدوات موثوقة وسهلة الاستخدام للمساعدة في تنمية حضورها على الإنترنت والتواصل مع العملاء"، ووفقًا لاستطلاع Hubspot، فإن 90٪ من العملاء يقيمون استجابة فورية على أنها مهمة أو مهمة جدًا عندما يكون لديهم سؤال تسويق أو مبيعات.

كذلك فلدى العملاء في الوقت الحاضر الكثير من الأسئلة حول ساعات عمل المتجر، وتوافر المنتج، وخيارات التوصيل والتوصيل، والمزيد، حيث سوف يجعل صندوق الوارد الخاص بالعمل الجديد في ماسنجر من السهل والمريح للشركات الاستجابة بسرعة.

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ويمكن للشركات أيضًا اختيار تلقي الإشعارات في تطبيق ماسنجر لتذكيرها بالعودة إلى العملاء في الوقت المناسب، ويكمل صندوق البريد الوارد للأعمال في ماسنجر تطبيق Page Manager، حيث بالإضافة إلى المراسلة، يمكن للشركات إدارة منشوراتها على فيس بوك وإنشاء الإعلانات وعرض رؤى الصفحة.

وقال مات فولبيرت، مالك شركة Kern River Outfitters: "نشهد حاليًا زيادة بنسبة 250٪ في الرسائل الواردة من الضيوف الذين يحتاجون إلى إعادة جدولة رحلاتهم بسبب COVID-19" وأضاف:"هذا يجعل من الصعب على فريقي الصغير العودة إلى هؤلاء الضيوف في الوقت المناسب، فصندوق البريد الوارد للأعمال في ماسنجر هو أداة رائعة ستساعدني على الاستجابة بسرعة لكل واحد من ضيوفي، سواء كنت في المكتب أو على النهر. "

وقد بدأ فيس بوك طرح البريد الوارد الجديد للنشاط التجاري في تطبيق ماسنجر على iOS وسيتوفر على أندرويد في الأسابيع القليلة القادمة.