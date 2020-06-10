شاومي تعلن عن جهاز التوجيه Redmi Router AX5 بسعر 35 دولارًا فقط

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ويمتاز جهاز التوجيه الجديد بأنه قادر على إنشاء شبكة متداخلة مع أجهزة التوجيه الأخرى لتغطية مساحة المنزل كاملةً دون أي عناء. وهو يأتي مع أربعة هوائيات خارجية، وأربعة داخلية.
ويستخدم الجهاز أربعة مضخمات إشارة مستقلة من Qorvo، الأمر الذي يسمح بتقوية الإشارة بنحو 4 ديسيبل، ويسمح بتنفيذ تقنية (المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة) MIMO لأكثر من مستخدم مما يزيد السرعة.
ويقدم (رواتر أي إكس5) سرعات نقل لاسلكية بواقع 574 ميجابت في الثانية عبر حزمة 2.4 جيجاهرتز، وبسعر 1,200 ميجابت في الثانية عبر حزمة 5 جيجاهرتز التي تستخدم تقنية (واي فاي 6).
ويُشغِّل جهازَ التوجيه معالجٌ من إنتاج كوالكوم بتقنية 14 نانومتر، ويحتوي أربع نوى من نوع Cortex-A53 بتردد 1.2 جيجاهرتز، بالإضافة إلى نواة لوحدة المعالجة العصبية NPU، وتهدف الأخيرة إلى التقليل من استخدام وحدة المعالجة المركزية CPU وزيادة استقرار النظام. ويمتاز الجهاز أيضًا باستخدام سبيكة من الألمنيوم لامتصاص حرارة شريحته.
ويمكن لجهاز (ردمي راوتر أي إكس5) خدمة ما يصل إلى 128 جهازًا، ويشمل ذلك مختلف الأجهزة المنزلية القادرة على الاتصال بالإنترنت، مثل الثلاجة، والمصابيح، فضلًا عن الهواتف والحواسيب.
وسيُباع الجهاز عبر متجر شاومي الرسمي بسعر يعادل 35 دولارًا أمريكيًا فقط، وسيُفتح باب طلب الجهاز اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء، وخلال هذه المدة يمكن الحصول على الجهاز بسعر 32.50 دولارًا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.