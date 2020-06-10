تكنولوجيا: جوجل تطلق الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة جوجل الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 11 لهواتف Pixel الذي ينطلق بواجهة برمجية جديدة للتطبيقات، مع إشعارات في فقاعات، وتحسينات لحماية وخصوصية المستخدم.

كانت شركة جوجل قد حددت في السابق يوم 3 من يونيو لعقد حدث على شبكة الإنترنت للإعلان عن تفاصيل مميزات الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 11، إلا أن تداعيات الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة أدت إلى إلغاء الحدث دون تحديد موعد أخر.

واليوم أصدرت جوجل بالفعل الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 11 لهواتف Pixel، والذي يستهدف ثلاثة من النقاط الرئيسية للمستخدمين، والخصوصية ودعم التحكم بكفاءة أكبر.

وينطلق تحديث Android 11 بميزة نقل جميع المحادثات من تطبيقات المراسلة والتواصل الإجتماعي إلى مساحة وقسم مخصص للإشعارات.

كما يأتي تحديث Android 11 بميزة الفقاعات التي تدعم المستخدم في الإستجابة والرد السريع مع المحادثات الهامة، دون الحاجة للخروج إلى التطبيقات الأخرى والعودة من جديد لتطبيقات المراسلة.

Advertisements

أيضاً تدعم لوحة مفاتيح Gboard المستخدمين في تحديث Android 11 بمقترحات تلقائية عند الكتابة، حيث ستتوفر للمستخدمين مقترحات بالرموز التعبيرية أو العبارات.

من جانب أخر يمكن للمستخدم في تحديث Android 11 التحكم في الأجهزة الذكية بآداء سريع من خلال الضغط المطول على زر التشغيل الرئيسي.

كما يأتي الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 11 بأدوات جديدة للتحكم في الوسائط الإعلامية، للتبديل إلى الأجهزة التي تقدم محتوى الفيديو أو محتوى الصوتيات، أيضاً يدعم التحديث المستخدمين بالتحكم في تصريحات الوصول الخاصة بالتطبيقات بكفاءة أفضل، حيث يقدم التحديث تصريح المرة الواحدة للوصول إلى الميكروفون أو الكاميرة، أو الموقع أيضاً.

أيضاً يتضمن تحديث Android 11 مميزات أخرى منها مسجل الشاشة، مع تحسينات في الصوتيات، والآداء، مع تحسينات في ميزة مشاركة محتوى الشاشة، ومن المقرر أن يتوفر التحديث لكلاً من هواتف Pixel 2، و Pixel 3، و Pixel 2A، وأيضاً Pixel 4 للمستخدمين المشتركين في برنامج إختبار الإصدار التجريبي، كما ينطلق الإصدار التجريبي الثاني في شهر يوليو.

المصدر

اعلان





