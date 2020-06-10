تكنولوجيا: مراجعة للهاتف Huawei P40: أفضل هاتف صغير الحجم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي عن هاتفها الذكي P40 في شهر مارس من هذا العام، ومن ثم قامت بإطلاقه في شهر إبريل الماضي. ويعتبر الجهاز من مجموعة P التي تركز بشكل كبير على الكاميرات والتقنيات الحديثة، وكذلك المظهر الأنيق.

إليكم مراجعة للهاتف الذكي Huawei P40:

التصميم

يأتي الهاتف بتصميم منحني من جميع الجهات الأربع مما يجعل من السهل حمله باليد، ويبلغ وزن الهاتف 175 جم في حين تبلغ أبعاده 148.9 × 71.1 × 8.5 ملم.

من الجهة الأمامية ستجد شاشة زجاجية منحنية مزودة بمستشعر بصمة أصبع مدمج وبثقب من الزاوية العلوية اليسرى والتي تتضمن إعداد الكاميرا الأمامي، أما من الجهة الخلفية فستجد طبقة من الزجاج أيضًا مع إعداد كاميرا ثلاثي مثبت بشكل رأسي مع فلاش مدمج.

من الجانب الأيمن يوجد أزرار التحكم بالصوت مع زر الطاقة، ومن الأسفل يوجد مدخل للشريحتين أو شريحة وذاكرة خارجية + منفذ USB-C + فتحة السماعات الخارجية. ومن الأعلى، هناك مستشعر IR للتحكم بالأجهزة المنزلية.

يدعم الهاتف معيار IP53 لمقامة الماء الغبار، وهو يتوفر باللون الفضي والوردي واللبني والأسود والأبيض.

الشاشة

تأتي شاشة الهاتف من نوع OLED بحجم 6.1 بوصة ودقة 1080 × 2340 بكسل بكثافة 422 بكسل لكل بوصة وتبلغ نسبة أبعادها 19.5:9، وتستحوذ الشاشة على 86.3% من مساحة الجهاز.

تدعم الشاشة ظهور 16 مليون لون، بالإضافة إلى معدل تحديث 60 هرتز، ومن ناحية مستوى الإضاءة فهو يصل إلى 590 nits مع الوضع التلقائي مما يسهل استخدام الهاتف تحت أشعة الشمس.

لن تواجه أي مشاكل مع الشاشة من ناحية الألوان والسطوع الحدة، ولكن قد يسبب اقتصاص الكاميرا الأمامية الإزعاج لبعض المستخدمين.

الكاميرا

يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا ثلاثي من الخلف والذي يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9 + مستشعر تقريب حتى ثلاثة أضعاف بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 + كاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. كل ذلك وبالإضافة إلى فلاش LED مدمج.

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يدعم إعداد الكاميرا الخلفي كل من بانوراما وHDR وPDAF كما يقدم مستشعر القرب تقريب هجيني حتى 10 أضعاف مع التركيز التلقائي.

تتمكن الكاميرات من التصوير بألوان ودقة مذهلة، كما أن هناك تقنيات متطورة للتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة أو الليل، بالإضافة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين الصور بعد التقاطها لإزالة التشويش من الصور.

تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل 30/60 إطار بالثانية.

أما عن الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0 وهي تدعم تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل 30/60 إطار بالثانية. ولكن لا يوجد تركيز تلقائي بالكاميرا الأمامية.

الأداء

يعمل الهاتف بواسطة معالج Kirin 990 5G ثماني النواة بتقنية تصنيع 7 نانومتر، مع معالج رسومات Mali-G76 MP16. ويعتبر المعالج قوي بما فيه الكفاية لإنتاج أداء ممتاز للاستخدام اليومي مع الهاتف، سواء كان لتشغيل مقاطع الفيديو أو فتح التطبيقات.

ويأتي المعالج مقترن بذاكرة عشوائية بسعة جيجابايت أو 8 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، ويمكن توسيع الذاكرة باستخدام ذاكرة داخلية.

يتم تشغيل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10 المستند إلى واجهة مستخدم EMUI 10.1، ولكن ضع في اعتبارك انه لا يوجد دعم لخدمات جوجل.

يوجد أيضًا دعم Wi-Fi 802.11 وBluetooth 5.1 وGPS وNFC.

البطارية

يأتي الهاتف ببطارية بسعة 3800 مللي أمبير والتي توفر لك 5 ساعات ونصف من التشغيل، وتدعم البطارية الشحن السريع بقوة 22.5 واط والتي يمكنها شحن الهاتف حتى 90% خلال ساعة واحدة.

السعر

يتوفر هاتف P40 من هواوي بسعر 2599 ريال سعودي لنسخة 8 و 128 جيجابايت أي ما يعادل تقريبا 690 دولار أمريكي.

0.00 يعتبر هاتف Huawei P40 مناسب جدًا لمحبي التقاط الصور والتصوير الاحترافي دون الاكتراث كثيرًا للتصوير الليلي، كما أن المعالج يعزز من أداءه بشكل عام وكذلك عمر البطارية. 8.0/10 الإيجابيات تصميم قوي

أداء رائع

كاميرا مُحسنة السلبيات لا يوجد دعم لخدمات جوجل

لا يوجد دعم للشحن اللاسلكي

شاشة 60 هرتز

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