تكنولوجيا: ابل تبدأ الإنتاج الضخم لسلسلة هواتف iPhone 12 الشهر المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت التسريبات السابقة إلى أن ابل قررت تأجيل إطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 لمدة شهرين، واليوم جاء تقرير جديد ليؤكد على أن ابل تستعد لبدء الإنتاج الضخم في شهر يوليو.

تشغل سلسلة هواتف iPhone 12 العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، إلا أن شركة ابل لم تؤكد على موعد إطلاق الإصدارات الجديدة حتى الآن.

وفي أحدث التقارير التي نشرت اليوم كشف عن خطط ابل لبدء الإنتاج الضخم لسلسلة هواتف iPhone 12 خلال شهر يوليو المقبل، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن ابل تبدأ إنتاج جميع إصدارات iPhone 12 في نهاية الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تشمل إصدارات ابل هذا العام عدد 4 من هواتف الأيفون التي تتضمن هاتف iPhone 12 الذي يتميز بحجم 5.4 إنش في شاشة OLED من BOE، مع رقاقة A14 ودعم شبكات 5G، وكاميرة مزدوجة، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ونموذج بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 649 دولار، ونموذج بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 749 دولار.

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كما يأتي هاتف iPhone 12 Pro الذي يتميز بحجم 6.1 إنش في شاشة OLED من سامسونج، مع رقاقة A14 ودعم شبكات 5G، وكاميرة ثلاثية مع LiDAR، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ونموذج بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 999 دولار، ونموذج بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1099 دولار، ونموذج بسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1299 دولار.

أيضاً يتميز هاتف iPhone 12 Pro Max بحجم 6.7 إنش في شاشة OLED من سامسونج، مع رقاقة A14 ودعم شبكات 5G، وكاميرة ثلاثية مع LiDAR، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع نموذج بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 1099 دولار، ونموذج بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1199 دولار، ونموذج بسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1399دولار.

كما يتميز هاتف iPhone 12 Max بحجم 6.1 إنش في شاشة OLED من BOE، مع رقاقة A14 ودعم شبكات 5G، وكاميرة مزدوجة، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع نموذج بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 749 دولار، ونموذج بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر849 دولار.

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