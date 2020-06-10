الهاتف Galaxy Note 9 يبدأ أخيرًا بتلقي تحديث Samsung One UI 2.1

فاطمة أيت طالب - دبي - أخيرًا وبعد طول إنتظار، بدأت شركة سامسونج أخيرًا اليوم بإصدار تحديث Samsung One UI 2.1 للهاتف Galaxy Note 9. هذا التحديث يحمل البنية رقم N960FXXU5ETF5 ويبلغ حجمه 1.2 جيجابايت مع العلم بأنه متوفر حاليًا للتحميل في ألمانيا، ولكن من المفترض أن يصل لبقية المناطق في قادم الأيام والأسابيع.
هذا التحديث الجديد يجلب معه بعض ميزات تشكيلة Galaxy S20 Series إلى الهاتف Galaxy Note 9 الذي كان يمثل الهاتف الرائد لشركة سامسونج في العام 2018، ومن بين هذه الميزات نذكر Single Take و Pro Video و AR Zone و Quick Share. وعلاوة على ذلك، فهو يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو.
هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.
وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.
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