فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا سارت الأمور على ما يرام، فينبغي أن نشهد وصول كل من Nokia 6.3 و Nokia 7.3 و Nokia 9.3 PureView في وقت ما خلال الربع الثالث من هذا العام، وعلى الأرجح في الشهر الأخير من الربع. ومع ذلك، وفقا لتقرير جديد، فيبدو أن شركة HMD Global Oy قررت تأجيل الإعلان الرسمي عن هذه الهواتف الذكية الثلاثة بسبب فيروس COVID-19.
قد تضطر شركة HMD Global Oy إلى تأجيل إطلاق هذه الهواتف الذكية إلى بداية الربع الرابع من هذا العام. كل هذا يتوقف على الوقت الذي تستغرقه الإضطرابات في سلسلة التوريد بسبب فيروس COVID-19.
من المتوقع أن يكون Nokia 7.3 هاتفًا ذكيًا من الفئة المتوسطة يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، في حين من المفترض أن يكون Nokia 6.3 هاتفًا ذكيًا يدعم شبكات 4G ويستخدم إما المعالج Snapdragon 670 أو Snapdragon 675، وأربع كاميرات في الخلف. وبطبيعة الحال، Nokia 9.3 PureView سيكون هو الهاتف الرائد الجديد لشركة HMD Global Oy، وهو الذي سمعنا في الفترة الماضية أنه سيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، وكاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل مُزودة بعدسات Zeiss.
كانت هذه تفاصيل خبر HMD Global Oy تُؤجل مرة أخرى إطلاق ثلاثة من هواتفها الذكية، وفقا لتقرير جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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