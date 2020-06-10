Galaxy Fold 2 سيفتقر لدعم القلم S Pen بسبب بعض القيود التقنية

فاطمة أيت طالب - دبي - يُشاع أن خليفة الهاتف Galaxy Fold الذي تم إصداره في العام الماضي سيصل في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل تحت إسم Galaxy Fold 2. وقد تردد في الماضي أن الهاتف القابل للطي الجديد سيدعم القلم S Pen، ولكن صدر الآن تقريرًا جديدًا من كوريا الجنوبية يدعي أن القيود التقنية حالت دون حدوث ذلك.

قررت شركة سامسونج على ما يبدو إزالة الدعم للقلم الإلكتروني S Pen في الهاتف Galaxy Fold 2 بسبب مشاكل متانة الشاشة القابلة للطي. يبلغ سمك شاشة Galaxy Note 10 التي تدعم S Pen نحو 0.4 ملمتر، ولكن زجاج Ultra Thin Glass المستخدم في Galaxy Z Flip والذي من المرجح أن يتم إستخدامه في Galaxy Fold 2 سيمتاز بسمك 0.03 ملمتر، وهو ما يعني بأنه ليس متينًا بما يكفي لدعم القلم S Pen.

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لتعويض إزالة الدعم للقلم S Pen، قيل أن الهاتف Galaxy Fold 2 سيحصل على شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz علمًا أن Galaxy Fold الحالي يضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz فقط. وعلاوة على ذلك، فهذه الشاشة ستكون أكبر وأعلى دقة. هذه المعلومات لا تأتي مباشرة من سامسونج، لذلك لا تعتبرها مؤكدة حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، يُشاع أن سامسونج ستقوم بإطلاق نسخة من Galaxy Fold 2 تضم 256GB من الذاكرة الداخلية ليتم عرضها للبيع بجانب نسخة 512GB الأكثر تكلفة. عمومًا، من المرجح أن نسمع المزيد عن الهاتف Galaxy Fold 2 في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل، على الأقل هذا هو التاريخ الذي تردد مؤخرًا أنه سيتم فيه الإعلان عن Galaxy Fold 2.