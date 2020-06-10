الحرارة تصل لـ 43.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس.. وتكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الخميس 11 يونيو، يشهد طقسا حارا على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشمالية الغربية، معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.

وأضافت الأرصاد في بيان، أن الطقس ليلا، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة، لافتة إلى أن نشاط للرياح على جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.طقس الخميس

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

القاهرة العظمى 36 والصغرى 21

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19

شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 27

الأقصر العظمى 43 والصغرى 27

Advertisements

الأقصر العظمى 43 والصغرى 28

وكانت الدكتورة إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد كشفت عن ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية بداية من الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع الجارى، لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها بقيم تتراوح بين 2 لـ 3 درجات.

وأشارت شاكر، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن درجات الحرارة تعاود ارتفاعها الأربعاء وتصل مع نهاية الأسبوع 38 و 39 درجة على القاهرة، موجهة عدة نصائح للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس القطنية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب السوائل ، وتجنب الجلوس في الأماكن سيئة التهوية.

وكشفت وكيل الاستشعار عن بعد، أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط بينما يأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وفي سياق متصل، أضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" على فضائية "DMC"، أن البلاد تتعرض لموجة حارة بدأت الأربعاء، وتستمر حتى السبت المقبل ترتفع عن المعدلات بدرجتين ولكنها من يوم الأحد القادم ستنخفض مجددا لتعود إلى المعدل الطبيعي وتكون 34 درجة على القاهرة.